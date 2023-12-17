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الرياضة

«الخطأ الفادح» يدفع الحرية إلى الانسحاب

«الخطأ الفادح» يدفع الحرية إلى الانسحاب
17 ديسمبر 2023 08:47

دمشق (أ ف ب)

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أعلن نادي الحرية الحلبي الانسحاب من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، بسبب ما وصفته «بالخطأ التحكيمي الفادح والواضح» في مباراته مع حطين ضمن المرحلة التاسعة من البطولة.
وانتهت المباراة التي أقيمت في حلب بالتعادل 2-2، وسجل حطين هدف التعادل في الدقيقة 14 من الوقت المحتسب بدل الضائع، علماً أن حكم المباراة محمد قرام، ووفقاً لبيان النادي احتسب 9 دقائق وقتاً بدل ضائع.
وتضمن بيان النادي «توصيل جميع الفيديوهات للاتحاد الرياضي العام (أعلى سلطة رياضية سورية) لإعلامه كيف تدار الأمور في الدوري، وتوصيل جميع الفيديوهات إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعلامه عن وضع التحكيم ولجنته الموقرة».
من جهة ثانية، قررت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السوري «بعد دراسة الحالات التحكيمي التي رافقت الجولة التاسعة من ذهاب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إيقاف الحكم محمد قرام حتى إشعار آخر».
ويذكر أن الحرية يحتل المركز الثاني عشر الأخير في البطولة برصيد نقطة واحدة نتيجة تعادله مع حطين.

 

سوريا
الدوري السوري لكرة القدم
الحرية
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