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«النهائي الخامس» يمنح مارسيلو رقماً تاريخياً

«النهائي الخامس» يمنح مارسيلو رقماً تاريخياً
19 ديسمبر 2023 08:45

جدة (د ب أ)

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 قاد النجم البرازيلي المخضرم مارسيلو فريقه فلومينينسي للتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، في أول مشاركة تاريخية للفريق، بعد فوزه على الأهلي المصري 2 - صفر في مباراة نصف النهائي، على ملعب «الجوهرة المشعة في جدة».
وأسهم مارسيلو في تأهل فلومينيسي بعدما حصل على ضربة جزاء في الشوط الثاني مهدت الطريق أمام الفريق البرازيلي للفوز والتأهل.
وحقق مارسيلو رقماً تاريخياً، بعدما تأهل إلى نهائي مونديال الأندية للمرة الخامسة في مسيرته.
وكان مارسيلو تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية في 4 نسخ سابقة بقميص ريال مدريد في أعوام 2014، 2016، 2017 و2018، وفاز مع النادي الملكي باللقب في الأعوام الأربعة.  

فلومينينسي
الأهلي المصري
مونديال الأندية
ريال مدريد
السعودية
مارسيلو
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