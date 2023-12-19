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«الجنسية» مكافأة «يورو 2024»

«الجنسية» مكافأة «يورو 2024»
19 ديسمبر 2023 08:54

تيرانا (د ب أ)

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منحت ألبانيا جنسيتها للبرازيلي سيلفينيو المدير الفني للمنتخب الأول، بعد التأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» بألمانيا.
وتأهلت ألبانيا إلى البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها، رغم وجودها في مجموعة صعبة بالتصفيات، ضمت التشيك وبولندا.
واستقبل رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الرئيس بايرام بيجاي وسيلفينيو خلال حفل «الأفضل في 2023».
وقال رئيس الوزاء الألباني «نعلن أنك مواطناً ألبانياً، وأوضح الرئيس الألباني بيجاي «أوقع عقداً قانونياً مع سيلفينيو لاعتباره مواطناً ألبانياً».

ألمانيا
كأس أمم أوروبا
ألبانيا
التشيك
بولندا
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