«الجنسية» مكافأة «يورو 2024»

تيرانا (د ب أ)



منحت ألبانيا جنسيتها للبرازيلي سيلفينيو المدير الفني للمنتخب الأول، بعد التأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» بألمانيا.

وتأهلت ألبانيا إلى البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها، رغم وجودها في مجموعة صعبة بالتصفيات، ضمت التشيك وبولندا.

واستقبل رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الرئيس بايرام بيجاي وسيلفينيو خلال حفل «الأفضل في 2023».

وقال رئيس الوزاء الألباني «نعلن أنك مواطناً ألبانياً، وأوضح الرئيس الألباني بيجاي «أوقع عقداً قانونياً مع سيلفينيو لاعتباره مواطناً ألبانياً».