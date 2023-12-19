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مواعيد «سوبر إيطاليا» في الرياض

مواعيد «سوبر إيطاليا» في الرياض
19 ديسمبر 2023 09:25

روما (أ ف ب)

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حددت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم موعد مباريات الكأس السوبر التي تقام في العاصمة السعودية الرياض بصيغتها الجديدة، بمشاركة أربعة فرق، بحيث ستكون بين 18 و22 يناير وفق ما أعلنت بعد اجتماع لجمعيتها العمومية.
وسبق للرابطة أن أعلنت في 13 مارس أن السعودية ستكون مسرحاً للكأس السوبر، خلال أربعة من المواسم الستة القادمة، وبمشاركة أربعة أندية، عوضاً عن بطلي الدوري والكأس اعتباراً من 2024.
وسارت إيطاليا على خطى إسبانيا التي أدخلت تعديلاً على الكأس السوبر، اعتباراً من 2020، ووسعت المشاركة فيها، لتشمل 4 فرق عوضاً عن بطلي الدوري والكأس، وستكون نسختها المقبلة في الرياض أيضاً بين 10 و14 يناير.
ويشارك في الكأس السوبر الإيطالية بصيغتها الجديدة نابولي بطل الدوري ووصيفه لاتسيو، إضافة إلى الإنتر بطل الكأس ووصيفه فيورنتينا.
وستكون المباراة الأولى بين نابولي وفيورنتينا في 18 يناير، على ملعب الأول بارك الخاص بنادي النصر، فيما ستكون مباراة الإنتر ولاتسيو في اليوم التالي، على أن يقام النهائي في 22 منه.
ولن يتوقف الدوري المحلي خلال هذه الفترة، بل تقام المرحلة الحادية والعشرين، من دون الفرق الأربعة التي تأهل ثلاثة منها إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي نابولي ولاتسيو والإنتر.
وسبق للسعودية أن احتضنت الكأس السوبر الإيطالية ثلاث مرات منذ 2018، آخرها في يناير، حين فاز الإنتر على جاره ميلان بثلاثية.
وأفادت الصحافة الإيطالية أن الفرق الأربعة المشاركة تتقاسم مكافآت بقيمة 23 مليون يورو، من بينها 7 ملايين للفائز.

 

كأس السوبر الإيطالي
السعودية
الرياض
نابولي
إنتر ميلان
فيورنتينا
لاتسيو
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