جيرونا «المتصدر الأفضل» في «الدوريات الكبرى»



عمرو عبيد (القاهرة)



ضرب جيرونا منافسه ديبورتيفو ألافيس بـ«ثلاثية»، في «الجولة 17» من «الليجا»، ليستعيد صدارة البطولة الإسبانية، مواصلاً الحفاظ على فارق نقطتين مع «وصيفه» ريال مدريد، ومع اقتراب بطولات الدوري الأوروبية الكبرى من نهاية الدور الأول، يملك «الفريق الكتالوني» عدة إحصائيات فنية قد تجعله «أفضل متصدر» حتى الآن في الدوريات الخمس.

وبداية، حقق جيرونا نسبة النجاح الأعلى بين كبار دوريات «القارة العجوز»، حيث جمع 44 نقطة في 17 مباراة بنسبة 86.3%، ليتفوق على أرسنال «متصدر البريميرليج» بعد 17 جولة أيضاً، لأن «المدفعجية» حصد 39 نقطة، بنسبة نجاح بلغت 76.5% فقط، في حين سجّل سان جيرمان في «ليج ون» نسبة 77% حتى الآن، ويقترب إنتر ميلان في «الكالشيو» من المتصدر الإسباني بنسبة 85.4% في 16 مباراة، ويبقى باير ليفركوزن في «البوندسليجا» الأقرب لجيرونا بـ86.6%، لكنه خاض 15 مباراة فقط.

ونجح «البلانكي فيرميلس» في تسجيل عدة انتصارات متتالية، خلال مسيرته «المتوهجة» حتى الآن في «الليجا»، حيث تمكن من حصد 6 انتصارات متتالية بين أغسطس وسبتمبر الماضيين، ثم عاد ليحصد الفوز في 5 مباريات توالياً خلال أكتوبر ونوفمبر، وهو الوحيد الذي كرر سلسلته الناجحة مرتين في دوريات أوروبا، إذ حصد أرسنال 4 انتصارات متتالية، في أفضل سلسلة له في إنجلترا، مقابل 5 انتصارات لـ«الأفاعي» في إيطاليا، ويبقى الفوز 8 مرات توالياً هو الرقم الأفضل لكل من ليفركوزن وسان جيرمان في ألمانيا وفرنسا على الترتيب.

عدد أهداف «الأبيض والأحمر» في «الليجا» يبدو «لافتاً» هو الآخر هذا الموسم، حيث أثبت قوته بين متصدري الدوريات الكبرى بتسجيل 41 هدفاً في 17 جولة، بمعدل 2.41 هدف كل مباراة، وهو ما يتفوق به على «المدفعجية» في «البريميرليج» صاحب الـ2.06 هدف كل مباراة، بإجمالي 35 هدفاً في نفس عدد الجولات، كما يتساوى معدل جيرونا مع إنتر ميلان وسان جيرمان، علماً بأن كليهما أحرز 39 هدفاً في 16 مباراة، ويملك «الأسود والأحمر» الألماني تفوقاً طفيفاً، بفارق 0.4 هدف فقط، مع الوضع في الاعتبار فارق قوة المنافسة وعدد الجولات في «البوندسليجا».

أخيراً، ظهر هجوم «ممثل مجموعة السيتي العالمية» في إسبانيا بصورة «رائعة» في أغلب المباريات، حيث نجح في هز الشباك خلال 94% من المواجهات التي خاضها في «الليجا»، وهو المعدل الأفضل مقارنة بأرسنال الذي سجل الأهداف في 88% من المباريات، مقابل 87.5% لسان جيرمان، لكن إنتر ميلان وليفركوزن يمثلان «حالة خاصة جداً» حتى الآن، بسبب النجاح في إحراز الأهداف خلال جميع المباريات في البطولتين المحليتين.