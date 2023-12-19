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«تورك» وصيف «دراجات العين»

«تورك» وصيف «دراجات العين»
19 ديسمبر 2023 14:30

 
العين (الاتحاد)

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فاز الدراج محمد هيثم من «تورك للدراجات الهوائية» بـ «وصافة» الفئة المجتمعية بسباق العين للدراجات فردي عام، والذي أقيم لمسافة 90 كم، وبمشاركة أكثر من 100 دراج في العين، ونظمه اتحاد الدراجات.
وأبدى زعل بن زعل مدير «تورك» سعادته بنجاح المشاركة للفريق، وحصد «الوصافة»، وقال إنها ثمرة العمل الجماعي للاعبين، مبدياً تقديره لدعم الجهات الراعية، وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه لاعبو الفريق.
يذكر أن «تورك» فريق هواه مجتمعي تأسس عام 2015، من مجموعة الشباب المواطنين هواة ممارسة الدراجات، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً، والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية في تسجيل اسمه منافساً في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.

الإمارات
العين
الدراجات الهوائية
اتحاد الدراجات
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