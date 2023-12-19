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طرح تذاكر كأس السوبر

طرح تذاكر كأس السوبر
19 ديسمبر 2023 15:29

أبوظبي (الاتحاد)

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طرحت رابطة المحترفين طرح تذاكر «كأس السوبر»، بين شباب الأهلي «حامل لقب» دوري أدنوك للمحترفين، والشارقة بطل كأس رئيس الدولة، وتنطلق في الساعة السابعة و45 دقيقة مساء 29 ديسمبر الجاري، على استاد آل مكتوم في دبي، وتقام تحت شعار «هذا سوبرنا».
وجاء طرح التذاكر مبكراً لإتاحة الفرصة للجماهير لحجز مقعدها لمساندة فريقها على المدرجات، وعَيْش أجواء الحدث الذي يشهد إقامة فعاليات مرافقة عديدة، ليتحول، كما جرت العادة، إلى كرنفال مجتمعي، يجمع الكل على أرض الإمارات، بوصفه من أهم الفعاليات الرياضية عموماً، وفي مسابقات المحترفين لكرة القدم على وجه الخصوص.
وبدأت فرق العمل المنظمة للرابطة بالتحضير للحدث، خلال الفترة الماضية، مع السعي لتقديم حدث يليق، بما وصلت إليها البطولة من مكانة وأهمية في نسختها لهذا العام، حيث أصبحت موعداً سنوياً تترقبه الجماهير لمتابعة مباراة قوية فنياً، وتعيش خلاله أوقاتاً تبقى خالدة في الذاكرة، من خلال حُسن الخدمات المقدمة والترتيبات الأنيقة، وفق أعلى المعايير وأفضلها بأدق المواصفات الدولية.

كأس السوبر الإماراتي
شباب الأهلي
الشارقة
رابطة المحترفين
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