5 ملايين درهم جوائز «فيستيف فرايداي» في ميدان



دبي (الاتحاد)



ينظم نادي دبي لسباق الخيل يوم الجمعة، بمضمار ميدان «فيستيف فرايداي» أول الأمسيات الكرنفالية الثلاث الكبرى في «روزنامة» كرنفال سباقات دبي، وتتألف من تسعة من سباقات رفيعة، رصدت لها جوائز 5 ملايين درهم رعاية شركة إعمار العقارية الرائدة.

جاء ذلك في اللقاء الإعلامي، وتحدث فيه اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية.

وتتضمن الأمسية الكرنفالية الرابعة ستة أشواط رفيعة، تتراوح جوائزها من 500 ألف إلى مليون درهم، أبرزها سباق آل مكتوم مايل للفئة الثانية، بجائزة مليون درهم، وسباق الراشدية للفئة الثانية وجائزته 850 ألف درهم، إضافة إلى سباق انتصار «قوائم» وارتجال دبي داش «قوائم» وجائزة كل منهما 500 ألف درهم، فيما تلتقي صفوة الخيول العربية في أرفع سباق لها بمضمار ميدان هذا الموسم حتى الآن، عبر الجولة الأولى من تحدي آل مكتوم للخيول العربية «الفئة الأولى» بجائزة 500 ألف درهم، ويعدّ اللقاء الذي يضم 4 سباقات عشبية و5 سباقات رملية، بمثابة جولات تحضيرية مبكرة لعدة أشواط في أمسية كأس دبي العالمي.

وقال أحمد المطروشي: «تعتزّ إعمار بشراكتها مع نادي دبي لسباق الخيل في تنظيم أمسية «فيستيف فرايداي»، ويسعدنا بأن نكون جزءاً من هذا المشهد الباهر، مجدّدين التزامنا بإثراء تجربة دبي العالمية عبر مزيج من الرياضة والضيافة الاستثنائية، ونتطلّع قدماً لهذا الحدث الفريد الذي يعكس نهجنا في تقديم تجارب لا تُنسى تعزّز من مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة».

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب: «تمثل إعمار جزءاً مهماً من المشهد العمراني لمدينة دبي، وهي علامة تجارية مرموقة في المشاريع الفاخرة في كافة أرجاء العالم، ويعد إنجازها المذهل برج خليفة أحد أكثر المباني شهرة في الكرة الأرضية، ويمكن رؤيته بوضوح من مضمار ميدان، ونتطلع للترحيب بفريق إعمار وضيوفهم في الأمسية، ونشكرهم على دعمهم هذا اللقاء الجديد والمثير».