مؤشرات النجاح

بدعم النجاح الكبير والمتواصل الذي تحققه الإمارات باستضافتها لأكبر الفعاليات العالمية وترسيخ وتطوير بنيتها التحتية المادية والرقمية وقوتها الناعمة، ينمو الاقتصاد الوطني، وتزداد قيمته وتنمو أصوله الثابتة والرأسمالية والمصرفية لمستويات عالمية استثنائية، فيما تتحول البورصات المحلية إلى نقاط جذب مهمة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع زيادة كبيرة في معدلات السياحة وإشغال الفنادق وحركة السفر.

منجزات كبرى تتحقق على أرض الواقع، مع ترسيخ الدولة مركزها الرائد منصةً مثاليةً تجمع شمل العالم حول قضاياه العادلة، جعلت اسم الإمارات في العالم مرادفاً للأمن والاستقرار والرخاء والرفاهية، مع تبني قيم التسامح والتعاون والتعاضد الإنساني.

صورة ذهنية نموذجية للدولة انعكست مباشرة على المؤشرات المصرفية، بارتفاع الأصول الإجمالية للبنوك بـ381 مليار درهم، إلى نحو 4 تريليونات درهم، وزيادة الودائع المصرفية 250 مليار درهم، ونمو السيولة الإجمالية لـ312 مليار درهم، وارتفاع الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي إلى 162 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي.

نمو كبير يعزز تصدر الدولة المؤشرات الإقليمية والدولية كقوة اقتصادية كبرى، تثبت دوماً قدرتها الفائقة على تحويل التحديات إلى فرص، من أجل تحسين جودة الحياة، وفق رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل، بالاعتماد على كفاءة الكوادر الوطنية التي أثبتت بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة نجاحها باقتدار في مختلف القطاعات.