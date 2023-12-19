الأربعاء 20 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مؤشرات النجاح

مؤشرات النجاح
20 ديسمبر 2023 00:01

بدعم النجاح الكبير والمتواصل الذي تحققه الإمارات باستضافتها لأكبر الفعاليات العالمية وترسيخ وتطوير بنيتها التحتية المادية والرقمية وقوتها الناعمة، ينمو الاقتصاد الوطني، وتزداد قيمته وتنمو أصوله الثابتة والرأسمالية والمصرفية لمستويات عالمية استثنائية، فيما تتحول البورصات المحلية إلى نقاط جذب مهمة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع زيادة كبيرة في معدلات السياحة وإشغال الفنادق وحركة السفر.
منجزات كبرى تتحقق على أرض الواقع، مع ترسيخ الدولة مركزها الرائد منصةً مثاليةً تجمع شمل العالم حول قضاياه العادلة، جعلت اسم الإمارات في العالم مرادفاً للأمن والاستقرار والرخاء والرفاهية، مع تبني قيم التسامح والتعاون والتعاضد الإنساني.
صورة ذهنية نموذجية للدولة انعكست مباشرة على المؤشرات المصرفية، بارتفاع الأصول الإجمالية للبنوك بـ381 مليار درهم، إلى نحو 4 تريليونات درهم، وزيادة الودائع المصرفية 250 مليار درهم، ونمو السيولة الإجمالية لـ312 مليار درهم، وارتفاع الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي إلى 162 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي.
نمو كبير يعزز تصدر الدولة المؤشرات الإقليمية والدولية كقوة اقتصادية كبرى، تثبت دوماً قدرتها الفائقة على تحويل التحديات إلى فرص، من أجل تحسين جودة الحياة، وفق رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل، بالاعتماد على كفاءة الكوادر الوطنية التي أثبتت بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة نجاحها باقتدار في مختلف القطاعات.

أخبار ذات صلة
«المركزي» يصدر تقرير المالية الإسلامية لدولة الإمارات
«cop28» تغيير لمسار التاريخ المناخي
الاقتصاد الوطني
الاقتصاد الإماراتي
اقتصاد الإمارات
الإمارات
مصرف الإمارات المركزي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
إسبانيا تنشر تسجيلات «الفار»!
الرياضة
إسبانيا تنشر تسجيلات «الفار»!
اليوم 17:18
السومة خارج قائمة سوريا لكأس آسيا
الرياضة
السومة خارج قائمة سوريا لكأس آسيا
اليوم 17:16
نجاح أول عملية لزراعة كبد في دبي لسيدة بعمر 38 عاماً
علوم الدار
نجاح أول عملية لزراعة كبد في دبي لسيدة بعمر 38 عاماً
اليوم 17:14
حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم
اليوم 16:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©