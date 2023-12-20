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أتلتيكو مدريد يفلت من «الفخّ»!

أتلتيكو مدريد يفلت من «الفخّ»!
20 ديسمبر 2023 07:54

مدريد (أ ف ب)

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نجا أتلتيكو مدريد «المنقوص» من «فخ» جاره وضيفه خيتافي، وخرج بتعادل ثمين 3-3، على ملعب «ميتروبوليتانو»، في العاصمة مدريد، ضمن المرحلة الثامنة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وتلقّى أتلتيكو مدريد «ضربة موجعة»، قبل نهاية الشوط الأول، بطرد مدافعه المونتينيجري ستيفان سافيتش، بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية، فاضطر مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني إلى إخراج المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، للدفع بالمدافع سيسار أسبيليكويتا «40».
ونجح أتلتيكو في افتتاح التسجيل رغم النقص العددي، عبر مهاجمه الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، إثر تمريرة من «الدولي الواعد» رودريجو ريكيلمي.
وأدرك خيتافي التعادل مطلع الشوط الثاني، عبر هدافه بورخا مايورال «53»، لكن فرحته لم تدم إلا 10 دقائق، حيث أعاد الدولي ألفارو مورتا التقدّم لأصحاب الأرض، مستغلاً تمريرة من ماركوس يورنتي «63»، ثم أضاف جريزمان هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 69.
ورفع جريزمان غلته من الأهداف مع أتلتيكو مدريد إلى 173 هدفاً، وعادل الرقم القياسي للهداف التاريخي الراحل لويس أراجونيس.
كما رفع غريزمان رصيده إلى 11 هدفاً في المركز الثالث على لائحة الهدافين هذا الموسم.
واندفع خيتافي بقوة في الدقائق الأخيرة، ونجح في تقليص الفارق عبر أوسكار رودريجيس «87»، ثم أدرك مايورال التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء رافعاً رصيده إلى 12 هدفاً في المركز الثاني على لائحة الهدافين.
وكاد خيتافي يخطف الفوز في الدقائق المتبقية لولا تألق الحارس العملاق الدولي السلوفيني يان أوبلاك.
وهي المباراة الثانية توالياً التي يفشل فيها أتلتيكو في تحقيق الفوز، بعد خسارته أمام أتلتيك بلباو 0-2، واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 35 نقطة، وهو الرصيد ذاته لبرشلونة «حامل اللقب» الذي يستضيف ألميريا «الأربعاء»، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.
وتنفّس فالنسيا الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه رايو فايكانو 1-0، ويدين فالنسيا بفوزه إلى مهاجمه سيرجي كانوس الذي سجّل الهدف الوحيد في الدقيقة 61، إثر تمريرة من دييجو لوبيز، وطُرد المدافع البرتغالي لفالنسيا تييري كوريا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وهو الفوز السادس لفالنسيا هذا الموسم، والأول بعد ثلاث هزائم وتعادلين، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة، وفضَّ شراكة المركز العاشر مع رايو فايكانو الذي واصل نتائجه السلبية في مبارياته الثماني الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الانتصار بعد البداية الجيدة للموسم.
وهي الخسارة الثانية توالياً لرايو فايكانو الذي تجّمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر الذي بات مهدداً بفقدانه في حال فوز أوساسونا «19 نقطة» على مضيفه ريال مايوركا «الخميس» في ختام المرحلة.
وحذا إشبيلية حذو فالنسيا ووضع حدّاً لنتائجه المخيّبة، عندما عاد بفوز ثمين على حساب مضيفه وجاره غرناطة بثلاثية في أول مباراة بقيادة مدربه الجديد كيكي سانشيز فلوريس خليفة الأوروجوياني دييجو ألونسو المقال من منصبه السبت الماضي.
وسجّل أدريا بيدروسا «23»، والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس «32»، والمخضرم سيرخيو راموس «49» الأهداف.
وهو الفوز الثالث لإشبيلية هذا الموسم، والأول منذ تغلّبه على ألميريا 5-1 في المرحلة السابعة في 26 سبتمبر الماضي.

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