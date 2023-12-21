الإمارات تستضيف «مونديال البولو» في 4 ملاعب

رضا سليم (دبي)



كشف اتحاد البولو عن تفاصيل فوز الإمارات باستضافة كأس العالم 2026، من 6 إلى 20 ديسمبر 2026، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، على أن تقام في 4 ملاعب، بأندية غنتوت والحبتور وديزرت بالم ودبي، بمشاركة 8 منتخبات عالمية، وبمعدل هاديكاب 10 جول، والاستضافة وافق عليها الاتحاد الدولي في اجتماعه بالأرجنتين مؤخراً، وتفوق ملف الإمارات على بقية الدول المرشحة.

جاء ذلك، خلال اجتماع اتحاد البولو بمقر مجموعة الحبتور، وحضره محمد الحبتور رئيس الاتحاد، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومحمد الكعبي ممثل الهيئة العامة للرياضة، وسعيد بن دري نائب رئيس الاتحاد، ومحمد الحريز الأمين العام، كما حضر المؤتمر عبر الاتصال بتقنية الفيديو، البرازيلي رينيه برنارد بيل، والأرجنتيني أدريان سيمونيتي من شركة «لامارتين»، تأكيداً للشراكة التي تجمعهم مع الاتحاد، وبدأ المؤتمر بفيلم تسجيلي قصير عن ملف الإمارات الفائز بالتنظيم.

وقال محمد الحبتور: الإمارات دائماً سباقة في تنظيم أكبر البطولات، سواء على صعيد الألعاب كافة، وفوز الملف جاء نتاج عمل جماعي من مجلس الإدارة، من لحظة توليه المسؤولية، وحتى قبل سفر الوفد إلى الأرجنتين، وكان لدعم الهيئة العامة للرياضة، ومجلس أبوظبي، ومجلس دبي الرياضي، وتعاون الأندية كافة، الأثر الأكبر في الفوز بالاستضافة.

ووجه الحبتور الشكر إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية، والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، حيث التقى مجلس إدارة الاتحاد، وهنأه على الفوز بالاستضافة، وأطلعه على خطط وبرامج الاتحاد في المرحلة المقبلة.



وأكد الحبتور أن الاتحاد أعد خطة طموحة للاعبينا، من خلال مشاركات خارجية بالأرجنتين وبريطانيا وإسبانيا، لتطوير مستوياتهم ورفع تصنيفاتهم، خلال السنوات الثلاث المقبلة، من أجل تكوين منتخب قادر على المشاركة في البطولة، وبمعدل هانديكاب 10 جول.

وقال سعيد بن دري إن سعادته لا توصف، حينما تم الاقتراع على طلب الإمارات للاستضافة، وجاء بالإجماع، حيث حضر الاجتماع في بوينس آيرس 45 دولة، موجهاً الشكر إلى سفارة الدولة في الأرجنتين، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على دعمهما، وتسهيل مهمة الوفد خلال فترة وجوده.

وقال: الكأس تقام للمرة الأولى خارج أوروبا وأميركا، وأول مرة أيضاً في منطقة الشرق الأوسط، وأقيمت آخر بطولة في ولاية فلوريدا الأميركية، وفاز المنتخب الإسباني بالكأس، ويشارك بوصفه «حامل اللقب»، ومنتخب الإمارات البلد المضيف، إلى جانب 6 فرق أخرى هم الفرق المشاركة، والاتحاد الدولي لديه 86 دولة، وقام بتقسيم الأعضاء إلى 4 مناطق، وهناك تصفيات في كل منطقة للتأهل إلى «مونديال الإمارات».

وكشف سعيد بن دري عن أن الاستعداد للبطولة بدأ من الآن، وتم عقد الاجتماع الأول، ويعقد الاتحاد اجتماعاً تنسيقياً في يناير المقبل، لتشكيل لجنة المتابعة وتوزيع المهام على الأعضاء.

وأكد سعيد حارب أن اتحاد البولو يحسب له النجاح في تقديم ملف الاستضافة، خلال فترة وجيزة، والبولو بدأ في الانتشار، من خلال البطولات الكثيرة في أنديته، واستضافة البطولة تضاف إلى قائمة الأحداث العالمية التي تقام على أرض الإمارات، خلال عام 2026.

وأوضح حارب أن الإمارات أصبحت علامة بارزة، ليست في نجاح أحداثها، ولكن في الأمن والأمان، وهي عوامل مهمة في السياحة الرياضية، والمساهمة في اقتصاد الدولة، وهذا يظهر جلياً من خلال متابعتنا ورصدنا عوامل الجذب السياحي، وهي كثيرة، وأبرزها البنية التحتية.

وقال محمد الكعبي: مجلس إدارة اتحاد البولو، سواء الرئيس أو الأعضاء من اللاعبين الممارسين للعبة، ولا يزال بعضهم موجوداً في الملاعب، ولديهم تواصل مباشر مع دول أميركا اللاتينية معقل البولو، ويسعدنا أن نكون شركاء في إنجاح «المونديال»، والهيئة تسخر كل إمكاناتها لإنجاح الأحداث الرياضية.