نجاح اقتصادي

بعد النجاحات الكبيرة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في 2023، يتصاعد التفاؤل بمستويات وعائدات الأداء في العام المقبل. كل المؤشرات ترجح، بمشيئة الله، نمواً كبيراً للناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2024، قدّره المصرف المركزي بنحو 5.7% بعدما كانت توقعاته في السابق لا تتجاوز 4.3%.

الزيادة الجديدة يدعمها نمو منتظر في الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8.1% و4.7% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

تتحدث الأرقام عن نفسها بثقة، لتؤكد التوسع الكبير في قطاعات الخدمات المالية والتأمين والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، مع الأداء القوي بقطاعات العقارات والسياحة والطيران، بالتزامن مع ارتفاعات واضحة في مختلف أنشطة الأعمال.

طلبات التصدير الجديدة حققت أيضاً زيادة حادة بأسرع وتيرة خلال أكثر من 4 سنوات، واكبها توسع بالقطاع الخاص في عمليات التوظيف بشكل سريع، مع زيادة في الأجور الإجمالية بنسبة 8.2% سنوياً.

الحكومة من جانبها نجحت خلال النصف الأول من 2023 في تحقيق فائض كبير قدره 47.4 مليار درهم، يمثل الفارق بين المصروفات والإيرادات مع ارتفاع في الودائع الادخارية بالقطاع المصرفي إلى 265.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي.

صورة مشرقة يرسمها تقرير المصرف المركزي الصادر أمس، بشأن واقع ومستقبل اقتصادنا الوطني، تؤكد في مجملها أن الثقة في قدراتنا عالية وغالية، بدعم القيادة الرشيدة.