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موسيالا يطالب باستنساخ تجربة «التانجو»

موسيالا يطالب باستنساخ تجربة «التانجو»
22 ديسمبر 2023 21:02

 
ميونيخ ديسمبر (د ب أ) 

دعا جمال موسيالا المنتخب الألماني إلى الاقتداء بالمنتخب الأرجنتيني، بطل كأس العالم، وذلك من أجل العودة لمستواه المعهود خلال كأس أمم أوروبا المقبلة على أرضه ووسط جماهيره. 

وخسر المنتخب الأرجنتيني أول مباراة له بمونديال 2022، لكنه أعاد ترتيب صفوفه والتزم بأسلوب لعب جماعي، لينتج عن ذلك تتويج رفاق النجم ليونيل ميسي بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخهم. 

وقال موسيالا، نجم بايرن ميونيخ في تصريحات لصحيفة «أبيندسايتونج»: «رأيت ما حدث مع الأرجنتين في كأس العالم 2022، وعرفت ما يمكن أن تحققه بهذه الروح».
وأضاف: «شخصياً أتمنى التتويج ببطولة أوروبا، أنت تلعب بالبطولة من أجل الفوز بها»، وذلك رغم الأداء المخيب للمنتخب الألماني في العام الماضي.
وتابع موسيالا: «لدينا بطولة أوروبا على أرضنا، يمكنك أن تمر بتلك التجربة مرة واحدة في مسيرتك، جميعنا نرغب في التأكد بأن الشعب الألماني بأكمله سيكون خلفنا على أرض الملعب، وهذه روح رائعة وحافز كبير». 

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ويقبل اللاعب «20 عاماً»، الذي خاض 25 مباراة دولية، بدوره كقوة إبداعية في المنتخب الألماني.
وأضاف: «هناك توقعات عالية بخصوص أدائي وطريقتي».
وكان موسيالا، الذي سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة والذي منح البايرن لقب الدوري الألماني في مايو الماضي، أبدى رغبته في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يواجه الفريق البافاري منافسه لاتسيو الإيطالي في دور الستة عشر في شهري فبراير ومارس المقبلين.
وقال موسيالا، الذي لعب سابقاً في ناشئي فريق تشيلسي، وكان بإمكانه تمثيل المنتخب الإنجليزي، مع زميله الحالي في الفريق هاري كين: «نهائي هذا الموسم سيقام في لندن وفي ويمبلي، إنه ملعب خاص بالنسبة لي، حيث نشأت في لندن».
ويأمل موسيالا في أن تسهم أهداف كين مع قدوم صفقات جديدة في يناير المقبل، في تتويج الفريق بثنائية الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا. 

وأضاف: «بالنسبة لهاري كين، فنحن لدينا هداف كبير، وأنا أتعاون معه، إدارتنا تعمل على تجديد عقود اللاعبين المهمين، وكذلك تعزيز صفوف الفريق».
ويفتتح البايرن، صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني بفارق أربع نقاط خلف باير ليفركوزن المتصدر، مع وجود مباراة مؤجلة، الدور الثاني من الدوري الألماني عقب نهاية فترة التوقف بمواجهة هوفنهايم يوم 12 يناير المقبل.
كما قال موسيالا إنه ليس في عجلة من أمره للتخطيط لمستقبله مبدياً سعادته بالتواجد في بافاريا. 

وأضاف: «عقدي يستمر حتى 2026، لذلك أشعر براحة كبيرة».

كأس العالم
كأس أمم أوروبا
ألمانيا
الأرجنتين
بايرن ميونيخ
جمال موسيالا
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