الترحيب العربي والدولي الواسع الذي حظي به القرار الأممي 2720، بعدما اعتمده مجلس الأمن الدولي أمس الأول، باقتراح من الإمارات، يعكس الأهمية الكبرى للاختراق الدبلوماسي الذي حققته الدولة، كما يؤكد ضرورة تحرك الأطراف الفاعلة بالمجتمع الدولي لضمان تنفيذ كل البنود لزيادة وتسريع الوصول الآمن للمساعدات بكميات كبيرة تلبي احتياجات أهالي غزة.

تحركت الدولة بسرعة وفعالية ودأب ومثابرة لإنقاذ مئات آلاف الفلسطينيين من المجاعة وتفشي الأمراض والأوبئة بعد انقطاع الخدمات الأساسية والشح الكبير في المواد الإغاثية المنقذة للحياة. انطلقت الدولة في جهودها النبيلة ممثلة للدول العربية والإسلامية داخل مجلس الأمن في مواجهة تحديات صعبة وتخبط دولي وأوضاع إنسانية على شفا الانهيار.

ببراعة دبلوماسية استثنائية، سعت الدولة بطريقة عملية لإقناع سفراء الدول الأعضاء الحاليين والمقبلين في مجلس الأمن بضرورة التحرك العاجل،عبر ترتيب زيارة لهم لمعبر رفح في الـ11 من ديسمبر. على أرض الواقع، أدرك السفراء عدم كفاية وعدم كفاءة عمليات إيصال المساعدات، بعدما شاهدوا آلاف الشاحنات والمساعدات مكدسة في طوابير طويلة بانتظار دخول غزة. لذا، كان من المهم أن يطالب القرار للمرة الأولى بإنشاء آلية أممية لتسريع توفير شحنات الإغاثة وتعيين كبيرٍ لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة، لضمان تدفق المساعدات.