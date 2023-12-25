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أمنيات الإمارات

أمنيات الإمارات
26 ديسمبر 2023 00:15

في مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، مع نهايات عام على وشك الانصراف وبدايات عام جديد، يتطلع العالم إلى الإمارات باعتبارها النموذج الأمثل في جودة الحياة؛ حيث تنعم أكثر من 200 جنسية بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء على أرضنا الطيبة، بتوجيهات القيادة الرشيدة التي تبذل قصارى جهدها من أجل أن يسود العالم السلام والازدهار، من دون نزاعات ولا حروب ولا أزمات. 
خلال 2023 كانت أجندة الإمارات زاخرة بفعاليات ضخمة واستثنائية جمعت قيادات ومسؤولين وخبراء وعلماء ومبدعين من شتى أرجاء العالم في مؤتمرات كبرى، منتديات، لقاءات إقليمية ودولية، مهرجانات، أحداث اقتصادية وثقافية ورياضية، معارض للصناعات والابتكارات وللكتب وللفنون، مبادرات رائدة، بهدف صياغة أفضل الحلول لتحديات الحاضر والمستقبل، وللاحتفاء بالقيم الإنسانية النبيلة المشتركة، كالتسامح والتعايش والإبداع والتواصل بين المجتمعات البشرية، ولترسيخ أركان الشراكات السياسية والاقتصادية والتنموية، في إطار حوار شامل ومستمر، وفق أسس الاحترام المتبادل للثقافات والحضارات.
على مدار العام مدت الإمارات أيضاً، بكل الطرق، يد العون والمساعدة للدول والمجتمعات في أوقات الأزمات. واليوم، ومع اقتراب ميلاد العام الجديد، تتمنى الإمارات للعالم كله السعادة والسلام والأمان والمحبة والخير. 
باختصار، الإمارات تجربة رائدة يحتاج العالم إلى تدبرها، لأنها تمثل وتقدم وتدعم الحلول الشافية لكل ما يهدد استقرار المجتمعات.

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