«أجانب جدد» بصفوف خورفكان في «الميركاتو الشتوي»

فيصل النقبي (خورفكان)

‏تبحث إدارة خورفكان خلال فترة التوقف الحالية لدوري أدنوك للمحترفين ملفات عدد من اللاعبين الأجانب، وذلك لدعم الفريق في فترة «الميركاتو الشتوي» وفقاً لاحتياجات المدرب ورؤيته الفنية بشكل الفريق خلال ما تبقى من الدور الأول ثم الدور الثاني للمسابقة.

‏وبدأت الرؤية تتضح بالنسبة للمغادرين من أجانب الفريق، وبرز اسم التونسي سيف الدين خاوي، الذي لم يوفق مع الفريق، رغم إمكاناته الفنية العالية خلال مباريات الفريق الأخيرة، حيث لم يدفع به المدرب نيبوشا في معظم المباريات.

‏ومن المقرر أن يغادر البرازيلي تياجو صفوف الفريق، حيث لم يقدم الإضافة الحقيقية للفريق خلال الجولات الماضية في مركز المهاجم.

‏ويعتبر البرازيلي لورينسي أبرز أجانب الفريق، حيث أحرز 6 أهداف وصنع هدفين، ويقدم مستويات لافتة في خط هجوم الفريق مع الأوزبكي عبدالله عبدالله ييف، الذي شكل إضافة حقيقية وفعالة لخط الوسط.