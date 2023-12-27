شبكة أبوظبي للإعلام تطلق نظاماً رقمياً متكاملاً لشراء المحتوى

أعلنت شبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق نظام خاص رقمي متكامل لشراء المحتوى، والذي سيعمل على شكل بوابة إلكترونية تهدف إلى أتمتة إجراءات وآلية عمل تقديم وشراء المحتوى على مستوى الشبكة، وتتيح لشركات الإنتاج وصنّاع المحتوى تقديم المقترحات والعروض.

يأتي ذلك بما ينسجم مع الرؤية والاستراتيجية الجديدة لشبكة أبوظبي للإعلام التي ترتكز على محاور الخدمة العامة بهدف تعزيز المشهد الإعلامي العام، والرامية إلى ترسيخ ريادة الشبكة والمنصات الإعلامية التابعة لها وحضورها المتميز في مجال صناعة المحتوى، إلى جانب توظيف بنية تحتية رقمية وتقنية متقدمة عالمية المستوى تعزز من العمليات المؤسسية.

ويمثل نظام شراء المحتوى نقلة نوعية في تطوير آلية تقديم عروض المحتوى لما يمتلكه من خصائص متكاملة توحّد وتسهّل عملية تقديم مقترحات المحتوى والعروض، من التسجيل الذاتي وإدارة الملفات الشخصية وتحديث حالة الإنتاج وتسليم المحتوى ومتابعة إجراءات العقود إلى التواصل المباشر مع الفرق المعنية في الشبكة وغيرها من المزايا، حيث سيُسهم في تسريع وتعزيز عملية التواصل بين الموردين وشبكة أبوظبي للإعلام.

ويعزز إطلاق نظام شراء المحتوى الجديد من المنظومة الرقمية المتكاملة والمتطورة التي تلتزم بأعلى المعايير التي توفرها شبكة أبوظبي للإعلام، ويعتبر إضافة نوعية إلى البنية التحتية الرقمية عالمية المستوى التي تعمل الشبكة على تطويرها بشكل مستمر لمواكبة التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع الإعلامي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية".

وسيلعب النظام الجديد دوراً فاعلاً في تعزيز علاقة مختلف الأطراف المعنية وبخاصة فئة الموردين مع الشبكة، وذلك من خلال توفير منصة متكاملة تساهم في تسهيل شراء المحتوى، وبالتالي دعم مستهدفات شبكة أبوظبي للإعلام على صعيد إيصال المحتوى المتميز التي تعمل الشبكة والمنصات الإعلامية التابعة لها من الأعمال الفنية والبرامج المتنوعة التي تناسب أذواق وتطلعات مختلف فئات المجتمع بأسلوب مبتكر وتفاعلي على إيصاله إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور على مستوى دولة الإمارات والمنطقة العربية.

ويشار إلى أن التحول الجديد لشبكة أبوظبي للإعلام يهدف إلى إطلاق منظومة إعلامية وطنية تفاعلية، تخدم أهداف الدولة، وتواكب التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام، وتُركز على التواصل الفاعل مع الجمهور محلياً وإقليمياً ودولياً، من خلال إعداد مواد إعلامية متنوعة، تعكس قيم وتراث أبوظبي ودولة الإمارات، ويخدم تطلعات جميع أفراد المجتمع.

وستعمل الشبكة في حُلتها الجديدة على توظيف بنية تحتية وتقنية متقدمة، تلتزم بأعلى المعايير العالمية لإنتاج برامج متنوعة تجمع بين التثقيف والتوعية والترفيه، وتتماشى مع مختلف الفئات العمرية، وتوائم تطلعات جيل المستقبل، وتعمل على تطوير مواد إعلامية وبرامج إخبارية لغير الناطقين بالعربية.