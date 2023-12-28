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الأهلي.. «سوبر 14»

الأهلي.. «سوبر 14»
29 ديسمبر 2023 00:05

مصطفى الديب (أبوظبي)

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‏تُوج الأهلي بطلاً للسوبر المصري لكرة القدم، للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بالفوز على فيوتشر 4-2، في المباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، التي تحتضن البطولة للمرة السابعة.
وجاءت المباراة مثيرة وحماسية، خاصة بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، واللجوء إلى شوطين إضافيين.
وتوج فريق الأهلي بطل السوبر، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، بحضور شريف عيسى سفير مصر في الإمارات، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد يحيى لطفي رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المتحدة للرياضة.
‏افتتح محمود كهربا التسجيل بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة 13، بعد العرضية النموذجية من علي معلول، سددها برأسه في مرمى محمود جنش حارس فيوتشر الذي أخطأ في التعامل مع الركنية، ‏وعزز حسين الشحات تقدم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الفارس الأحمر» بهدفين.
‏في الشوط الثاني، حاول فيوتشر العودة إلى اللقاء، إلا أن الأهلي كانت له الأفضلية في السيطرة على مجريات اللعب، وأتيحت له أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة، إلا أنه فشل في ذلك بعدما تسابق بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا في إهدار الفرص التي أتيحت أمام مرمى محمود جنش حارس فيوتشر، واستغل عمر السعيد خطأ مصطفى شوبير حارس الأهلي، ليسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 72، قبل أن يحرز محمد محمود هدف التعادل من تسديدة صاروخية في الدقيقة 81، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ويلجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.
وحاول فيوتشر استغلال صحوة التعادل، وأتيحت له أكثر من فرصة للتسجيل، قبل أن ينجح موديست في إعادة التقدم إلى الأهلي في الدقيقة 114، ويكمل كريم فؤاد «الرباعية»،  لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 4-2، ويحصد «اللقب 14» في تاريخ السوبر المصري.
وأحرز بيراميدز المركز الثالث، بالفوز على سيراميكا 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، تقدم سيراميكا بهدف أحمد القندوسي في الدقيقة 70، وتعادل بيراميدز عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 78.
وفي ركلات الترجيح، سجل عبد الله السعيد، ورمضان صبحي، وكريم حافظ، ووليد الكرتي، وفخري لاكاي، لبيراميدز، وأحمد ياسر ريان، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد شكري، ومحمود نبيل لسيراميكا، بينما أهدر محمد توني.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
السوبر
الأهلي المصري
بيراميدز
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