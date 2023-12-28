قصة نجاحنا

صنعت الإمارات بجدارة قصة نجاح كبيرة.. حضارياً وثقافياً واقتصادياً وتنموياً. يتردد صدى نجاحنا، عميق الأثر، عبر العالم كله بعد أن أصبحنا منصة استثنائية للمستقبل باستراتيجيات كبرى محورها الإنسان وجودة الحياة ورخاء وأمن واستقرار الجميع. تجربتنا الزاهرة تحتاج إلى إعلام قوي وفعال يتابع تفاصيلها ويرصد تطوراتها. يقوم الإعلام المحلي بجهد كبير ورائد بتسليط الضوء على النهضة الشاملة بالدولة، ويسهم بدور مهم في نجاح الاستراتيجيات التنموية باعتباره شريكاً أساسياً لأي عمل حكومي ومؤسسي، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

مع القفزة النوعية في الإعلام الجديد، وبروز صناع المحتوى والمؤثرين الجدد، تترسخ مكانة الإمارات الرائدة وصورتها الذهنية اللامعة عبر العالم، حتى أصبحت عبر وسائل التواصل الجديدة، أيقونة مبهرة يتطلع إليها الجميع بتقدير وإعجاب واحترام. في هذا السياق، تأتي استضافة الدولة لأول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها عالمياً في يناير المقبل، كتطور طبيعي يؤكد أهمية الدور الحضاري والرسالة الإنسانية والقوة الناعمة للإمارات.

تمثل القمة التي يشارك فيها أكثر من 3000 صانع محتوى يتابعهم 1.6 مليار متابع، نقلة نوعية حقيقية تؤسس لمرحلة جديدة في صناعة المحتوى بما يعزز مكانتنا العالمية وتأثيرنا الإيجابي في المشهد الإعلامي الدولي.