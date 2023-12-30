روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي بعد الضربة على بيلغورود

أعلنت روسيا أنها طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بعد الضربة على مدينة بيلغورود الروسية، اليوم السبت، التي أوقعت 14 قتيلاً على الأقل، وحمّلت الجيش الأوكراني مسؤولية الهجوم.

وقال دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، على حسابه على تطبيق «تلغرام»: «طلبنا عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن بيلغورود الساعة 15.00 بتوقيت نيويورك» (20.00 بتوقيت غرينتش).

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إنّ الهجوم على المدينة، المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، أدى إلى مقتل 14 شخصاً وإصابة 108 آخرين بجروح، وفقاً لحصيلة جديدة.

وكتبت الوزارة، على «تلغرام»: «بحسب آخر المعلومات، قتل 12 شخصاً بالغاً وطفلين في بيلغورود. وأصيب 108 أشخاص بجروح، بينهم خمسة عشر طفلاً».

كانت الوزارة أوردت، في حصيلة سابقة، أن القصف على بيلغورود أسفر عن سقوط عشرة قتلى وجرح 45 آخرين.

بدورها، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها إن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد الضربات الجوية التي وقعت اليوم السبت على مدينة بيلغورود.

ونقلت الوكالة عن زاخاروفا قولها «طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن».