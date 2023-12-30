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2024 آمال كبيرة

2024 آمال كبيرة
31 ديسمبر 2023 00:15

بطموح كبير تستقبل الإمارات مع العالم غداً عاماً جديداً، مليئاً بالطموحات والأحلام والآمال العريضة. في 2023، حققت الإمارات منجزات تاريخية. وفي 2024 تتواصل المسيرة بنجاح كبير بتوجيهات القيادة الرشيدة. خطط طموحة ورؤى جسورة تتبناها الدولة لضمان استمرار الازدهار والأمن والاستقرار. تتضافر كل الجهود التي تبذلها جميع مؤسسات الدولة لتحقيق رفاهية ورخاء المجتمع، باعتبارهما الأولوية القصوى والأولى لكل الخطط والمبادرات.
النتائج الكبرى التي حققتها الإمارات في 2023 ترفع مستوى التوقعات بشأن نتائج الأداء في 2024، بسواعد الكفاءات والكوادر الوطنية التي أثبتت خلال العام المنصرم قدراتها النوعية في مواجهة التحديات بتحقيق أفضل مستويات الأداء، بالعلم والمعرفة والمهارات الإبداعية.
تدخل الإمارات 2024 وعينها على 2030، في إطار مساعيها المكثفة لتحقيق مستهدفات خريطة الطريق المستقبلية في رحلتها الزاهرة حتى اكتمال مئويتها الأولى في 2071.
تستهدف الإمارات تحقيق إنجازات نوعية شاملة لتعزيز الازدهار المستدام، وتشييد مستقبل راسخ للأجيال القادمة بالاعتماد على الموارد غير النفطية، لبناء اقتصاد راسخ وقائم على الابتكار والطاقة المتجددة والأفكار الخلاقة، وبالتواصل الإيجابي مع العالم من حولنا وتقديم يد العون والمساعدة للشعوب وقت الأزمات وحشد الجهود لمواجهة التحديات وبناء الشراكات لحياة أفضل للجميع. في 2024 إذاً سيواصل «عيال زايد» استكشاف واستثمار كل فرص النجاح على الأرض وفي الفضاء، بثقة واقتدار.

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