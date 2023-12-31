الصدارة عنواننا

لا ترضى الإمارات بديلاً للمراكز الأولى في كل مؤشر للتنافسية، على مستوى المنطقة والعالم. منظومة عمل المؤسسات الرسمية كلها تسعى وراء هذا الهدف لضمان استمرار نمو مستويات جودة الحياة والاستقرار والازدهار للمجتمع بكل أفراده. الصدارة عنوان الإمارات ومركزها ومسعاها دائماً، هكذا يراها العالم، تتقدم الصفوف في كل قطاع مهما كانت التحديات. في تصنيفات أفضل الدول، خلال العام المنصرم، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في كونها مختلفة ومتميزة وديناميكية وفريدة. جاهزية الدولة الاستثنائية، وقوتها الصلبة والناعمة، وإمكاناتها البشرية الضخمة والنوعية، مكنتها من مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، واحتلال المرتبة العاشرة ضمن أقوى الدول في العالم. صنعت الإمارات قوتها بتوجيهات القيادة الرشيدة وبسواعد وعقول ومهارات وكفاءات أبنائها. فرضت نفسها على الساحة الدولية، قوة قائدة ومؤثرة وفاعلة ونشطة سياسياً واقتصادياً وحضارياً وإنسانياً وعلمياً، غاياتها نبيلة وأهدافها سامية، تسعى بإخلاص من أجل مستقبل أفضل للبشرية، باستثمار أفضل مواردها وكوادرها، وبدعم من ثقة أصدقائها وشركائها عبر العالم في صدق نواياها وكفاءة أدائها وفعالية تحركاتها.

من الطبيعي إذن أن تتقدم الإمارات في مختلف المؤشرات، ضمن الأفضل في قطاعات مثل ريادة الأعمال والأعمال التجارية وجودة الحياة، بأعلى نظم التعليم والرعاية الصحية وأسواق العمل.