شراكات الإمارات

بكفاءة عالية تنسج الإمارات شبكة علاقات سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وثيقة مع مختلف الدول. أصدقاء الإمارات وشركاؤها في كل قارة بالعالم. الشراكات الاقتصادية الشاملة جسر جديد تشيده الدولة ببراعة لتوثيق علاقاتها مع العالم من حولنا. خلال عامين من إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر2021 أبرمت الإمارات 10 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول وقوى اقتصادية مهمة، تضمن لها الوصول إلى ملياري نسمة، أي ربع سكان العالم في 4 قارات. العدد مرشح للتضاعف مع إبرام اتفاقيات مثيلة يجري التفاوض بشأنها مع عدد من الدول.

المردود الإيجابي الإجمالي لهذه الشراكات من الضخامة بحيث لا يمكن حصره، لأنه يتجاوز حدود الاقتصاد والسياسة.

ترسخ الشراكات الجديدة، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، مكانة الإمارات ودورها ورسالتها الحضارية، عبر العالم كبوابة ونقطة ارتكاز لتبادل وتدفق الأفكار والسلع والخدمات.

التوسع الكبير في شبكة التجارة الخارجية يحقق عائدات استثنائية غير مسبوقة تسهم إيجابياً في مضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويزيد من مستويات الثقة فيها شريكاً اقتصادياً وسياسياً للقوى الكبرى في العالم.

الشراكات تعزز أيضاً دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي بربط الشركات مع أكثر الاقتصادات حيوية في العالم، من خلال إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية والحواجز أمام حركة التجارة.