صلاح: ليفربول قادر على الفوز بالدوري الإنجليزي

لندن (د ب أ)

يعتقد المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه يمكنه الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أدائه المذهل الذي قاد الفريق للفوز على نيوكاسل.

واستعاد صلاح تألقه بعد إخفاقه في تسجيل ركلة جزاء في الشوط الأول، وسجل هدفين في الشوط الثاني، وصنع هدفاً ليقود فريق ليفربول، بقيادة المدرب يورجن كلوب، للفوز في أول أيام العام الجديد 4-2 على نيوكاسل، ليبتعد بصدارة جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وكانت هذه هي آخر مباريات صلاح مع ليفربول قبل الانضمام للمنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال صلاح لشبكة «سكاي سبورتس»: «إنها نتيجة عظيمة بالنسبة لنا، المباراة كانت صعبة للغاية، واستطعنا حصد ثلاث نقاط والآن نتصدر جدول الترتيب. يجب أن نحافظ على هدوئنا ونفوز بكل المباريات».

وبسؤاله عن فرص فريقه في التتويج بلقب الدوري، قال:«نؤمن بذلك كثيراً، يجب أن نعمل بقوة، وأن نعبر عن أنفسنا في الملعب، إذا استطعنا فعل هذا وعملنا بقوة، يمكننا الاستمرار في تحقيق الانتصارات».

ولم يكن صلاح سعيداً بأنه سيرحل عن الفريق للانضمام للمنتخب المصري بعد إهداره ركلة جزاء، حيث أهدر ركلة الجزاء الأولى، بعدما تألق حارس نيوكاسل مارتين دوبرافكا وتصدى لها، ولكنه سجل هدفه الثاني في المباراة من ركلة الجزاء الثانية.

وقال صلاح: «فشلت في تسجيل ركلة الجزاء، لم أكن أرغب في الانضمام للمنتخب الوطني بهذا الأداء، في أول ركلة جزاء كنت مشوشاً لأن الحارس تحرك، ولكني سددت ركلة الجزاء الثانية كما أسددها في التدريبات».