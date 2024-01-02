استجابة نبيلة

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقوم الإمارات بجهد كبير لمكافحة تفشي الأوبئة والأمراض عبر العالم. تستهدف الدولة بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية -خاصة منظمة الصحة العالمية- والدول الصديقة، تعزيز التعاون للحد من الآثار الخطيرة للأمراض والأوبئة على التنمية والاستقرار. الأولوية القصوى للدولة العمل المستمر لنشر الأمن والرخاء والرفاهية في المجتمعات الإنسانية. تمثل الأمراض والأوبئة أحد أخطر التحديات التي تواجه البشرية وتهدد استقرارها، خاصة في الدول الفقيرة محدودة الإمكانات. قدمت الإمارات الكثير من المبادرات الإنسانية لضمان أفضل مستويات الرعاية الصحية لعلاج المرضى والمصابين والقضاء على الأمراض. في هذا السياق تحظى منظمة الصحة العالمية وبرامجها عبر العالم بدعم كبير من جانب الإمارات التي تؤكد دوماً حرصها على تعزيز الشراكة الثنائية لتعزيز دور المنظمة في مصلحة شعوب العالم كافة، وبخاصة في غزة، بالنظر إلى الأوضاع الصعبة في القطاع نتيجة الحرب المشتعلة هناك.

عبر «الصحة العالمية» تقوم الإمارات بجهود استثنائية لتوفير المستلزمات الطبية لسكان القطاع، وضمان إيصالها من دون أي عوائق ضمن مساعيها لتعزيز الاستجابة الصحية في مواجهة تداعيات الحرب، باستضافة عدد من الأطفال المصابين ومرضى السرطان، بجانب إقامة مستشفى ميداني متكامل في القطاع وإمداد الأشقاء الفلسطينيين بمواد الإغاثة الضرورية والمياه المحلاة.