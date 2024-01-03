موقفنا راسخ

سعي الإمارات متواصل لوقف الحرب في غزة، ودعم الأشقاء الفلسطينيين بالمواقف السياسية الصلبة والجهود الدبلوماسية الدؤوبة وبإمدادات الإغاثة الضرورية. الإمارات كانت «من أوائل الدول التي دعت إلى إيقاف الحرب وحماية المدنيين، وسيَّرت جسور الإغاثة الإنسانية لمساعدة أهلنا في قطاع غزة». لأن «القضية الفلسطينية ستبقى في وجداننا ووجدان كل عربي ومسلم»، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. الحرب الدائرة الآن تكلفتها باهظة وخسائرها فادحة في الأرواح والموارد، والسلام هو الحل من أجل أمن المنطقة ورخائها ومستقبل الأجيال المقبلة.

الازدهار الشامل المأمول الذي تستحقه الشعوب وتسعى وراءه المنطقة لن يتحقق إلا بتنسيق الجهود وتوحيد طاقات الشعوب وتصفير الخلافات وتجنب الاستقطابات العالمية والتمسك بالخيارات المستقلة لحل أزمات المنطقة وبناء مستقبلها. هذا هو موقف الإمارات الثابت والراسخ.

باستضافة نخبة من أبرز الوزراء والمسؤولين والمفكرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم في المنتدى الاستراتيجي العربي، تواصل الإمارات بناء الجسور ومد يد العون لاستكشاف أفضل الخيارات لتجاوز الأزمات في 2024.

دور طليعي ورائد تقوم به الدولة، بترسيخ صوت العقل والحكمة والتبصر، انطلاقاً من التزاماتها الإقليمية والدولية، باعتبارها جسراً إنسانياً وحضارياً للتواصل بين العالم، لمساعدة الجميع على الوصول الآمن للاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي.