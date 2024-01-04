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الكل مستفيد

الكل مستفيد
5 يناير 2024 00:01

تحقق سياسات التوطين نجاحات كبيرة غير مسبوقة بدعم القيادة الرشيدة. القفزات التاريخية الأعلى في مستويات توظيف المواطنين بشركات القطاع الخاص خلال 2023 تؤكد فعالية وكفاءة السياسات الحكومية بشأن ملف التوطين الذي يمثل أولوية قصوى في استراتيجيات الدولة.
أسهم برنامج «نافس» الذي انطلق في سبتمبر2021، إيجابياً، في زيادة عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص إلى قرابة 92 ألفاً بنسبة زيادة بلغت 157% خلال عامين فقط.
سر النجاح يكمن في القواعد المستدامة والمنظومة المتكاملة والآليات الدقيقة والمحفزات الإيجابية التي وضعها البرنامج لضمان تشجيع شركات القطاع الخاص على استقطاب الكفاءة المواطنة، وحث المواطنين على الالتحاق بهذه الشركات.
يستفيد الاقتصاد الوطني بالتأكيد من تحقيق مستهدفات التوطين، فانضمام أعداد كبيرة من الكوادر المواطنة المؤهلة لسوق العمل، عبر القطاع الخاص، يصب في خدمة جهود التنمية ويسهم في دفع عجلة النمو والابتكار في دورة الاقتصاد القائم على المعرفة والعلم، بما يعزز من استقرار المجتمع بضمان الحياة الكريمة لكل أبنائه.
ومع توسيع نطاق قاعدة الشركات الخاصة المستهدفة بالتوطين، تمنح الدولة كوادرها المؤهلة الفرصة للمساهمة الفعالة في تعزيز النمو الاقتصادي، عبر العمل بقطاعات بالغة الحيوية للاستراتيجيات المستقبلية. من جانبها تستفيد شركات القطاع الخاص بإمكانيات الكفاءات المواطنة التي استثمرت الدولة كثيراً في تعليمها وتدريبها وتأهيلها لقيادة ركب التطور والتنمية.

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