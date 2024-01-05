السبت 6 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب لا يتمنّى «النجاح» لصلاح!

مدرب لا يتمنّى «النجاح» لصلاح!
5 يناير 2024 19:04

لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«البايرن» مهتم بضم «زميل كين»
سان جيرمان يصطدم بـ «عقبة» لضم نجم نيوكاسل


قال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي مازحاً، إنه لا يتمنّى حظاً سعيداً للمهاجم المصري محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، في ظل غياب الهدّاف عن الفريق خلال فترةٍ حاسمة.
ويغيب صلاح ليقود «الفراعنة» في البطولة الأفريقية المقررة في كونت ديفوار في الفترة بين 13 يناير و11 فبراير، في حين يشارك زميله واتارو إندو مع اليابان في كأس آسيا التي تنطلق بدورها في 12 الشهر الجاري حتّى 10 فبراير، ومن المتوقّع أن يصل المنتخبان إلى أدوارٍ متقدّمة.
وقد يعني ذلك أن صلاح وإندو قد لا يعودا حتّى الأسبوع الثاني من فبراير، لكن كلوب قال إنه أرسلهما إلى البطولتين من دون أن يتمنّى لهما الكثير من النجاح.
وقال الألماني قبل مواجهة أرسنال في الدور الثالث من كأس إنجلترا الأحد «قلت إذا تمنّيت لكما حظاً سعيداً فسيكون ذلك كذباً».
وأضاف «من وجهة نظر شخصية، سأكون سعيداً إذا خرجا من دور المجموعات، لكن ذلك غالباً غير ممكن، يُمكنهما الفوز باللقبين».
وأردف الفائز بلقب الدوري الإنجليزي مع «الريدز» في 2020 «لذا كان الأمر بالتوفيق وعودا بصحةٍ جيّدة، علينا أن نتعامل مع الأمر (غيابهما) وسنتعامل معه، أنا متفائل بأننا سنجد طريقة».
ولا يملك كلوب بديلاً مناسباً للجناح الأيمن صلاح الذي سجّل 18 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم.
ومن الممكن أن يكون لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي خياراً محتملاً، لكن سبق أن استبعد عن مباراتين على الأقل بسبب إصابةٍ تعرّض لها في الفوز على نيوكاسل يونايتد (4-2) في الأوّل من الشهر الجاري.
لكن كلوب الذي يتصدّر فريقه الترتيب حالياً، واثقٌ من قدرة ليفربول على سدّ الفجوة التي يتركها صلاح.
وقال مدرب بوروسيا دورتموند الألماني السابق «أعتقد أننا لعبنا أمام وست هام يونايتد (في ربع نهائي كأس الرابطة الشهر الماضي بدون مو (محمد) ولعب هارفي إيليوت في مركزه».
وأضاف «لدينا خيارات هجومية مختلفة قادرة على شغل مركز الجناح الأيمن بأشكالٍ مختلفة، لا أحد يمكنه أن يلعب مثل مو، هذا غير ممكن. علينا فقط أن نستخدم اللاعبين بمهاراتهم».
وسأل «هل نريد اللعب بدون محمد؟ لا، في الماضي لم يكن علينا القيام بذلك كثيراً، لكن كنا دائماً نجد طريقة لتعويضه».
وأردف كلوب الفائز بجائزة أفضل مدرب ألماني أعوام 2011، 2012 و2019 «لكننا سنلعب مع أرسنال، ويُمكن أن نخسر أمامهم بوجود صلاح لذا من الممكن أن نخسر بغيابه».
وتأتي مباراة ليفربول في ملعب الإمارات بعد أسبوعين فقط من تعادل الفريقين المنافسين على اللقب 1-1 على ملعب أنفيلد ضمن الدوري، وستليها مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الرابطة أمام فولهام الأربعاء.

مصر
محمد صلاح
كأس أمم أفريقيا
ليفربول
يورجن كلوب
الدوري الإنجليزي
أرسنال
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون تم إطلاق سراحهم خلال عملية تبادل الأسرى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا نجاح لدبلوماسية الإمارات
اليوم 00:59
بارجة حربية أميركية في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات أممية من عواقب الإرهاب الحوثي في البحر الأحمر
اليوم 00:59
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود دولية لوقف التصعيد في غزة ومنع اندلاع صراع إقليمي
اليوم 00:59
أرشيفية
الأخبار العالمية
البحرية الهندية: إنقاذ طاقم سفينة مخطوفة قبالة سواحل الصومال
اليوم 00:59
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
القتال وسوء التغذية والأمراض تهدد 1.1 مليون طفل في غزة
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©