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رايتنا عالية

رايتنا عالية
6 يناير 2024 00:01

الأرقام تتحدث عن نفسها بدقة تامة، وكشف الحساب الشامل الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لمنجزات حكومة الإمارات خلال 2023، يرسم صورة أكثر من رائعة لحجم النجاح الذي حققته الدولة في كل القطاعات، ليصبح 2023 عاماً استثنائياً بتوجيهات وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
الأرقام «قياسية» بكل المقاييس، سواء تعلق الأمر بمعدلات النمو أو بحجم الإيرادات والعائدات أو بالقيمة الإجمالية لتمويل الخدمات، أو بترتيب الإمارات على المؤشرات التنافسية الإقليمية والدولية، أو بعدد القرارات والقوانين الصادرة.
النمو المذهل والمطرد حققته الإمارات بمعدلات غير مسبوقة وبطريقة متزامنة ومنسقة في مجالات الاقتصاد والتشريع والخدمات والرياضة والثقافة والإبداع والعلاقات الخارجية. المحصلة النهائية رفع مستوى جودة الحياة، خاصة في ما يتعلق بالملفات المهمة، وعلى رأسها إسكان المواطنين وملف التوطين.
جهد كبير ومتفانٍ بذلته الحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها وقياداتها، لتبقى الإمارات دوماً في الصدارة، رايتها عالية خفاقة بين الأمم، باقتصاد قوي، وحضور سياسي عالمي، وتقدم علمي مذهل، وتطورات تعليمية وصحية كبيرة. مسيرة النجاح ستتواصل بمشيئة الله في 2024، بتعهد الحكومة والتزامها بتحقيق إنجازات تنموية أكثر بزخم أكبر، عبر تنفيذ الأولويات الوطنية لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

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