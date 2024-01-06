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وفاة أسطورة البرازيل

وفاة أسطورة البرازيل
6 يناير 2024 11:03

 
ريو دي جانيرو (رويترز) 

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توفي ماريو زاجالو، الذي فاز بكأس العالم لكرة القدم 4 مرات مع البرازيل لاعباً ومدرباً، بما في ذلك منتخب 1970 والذي يعتبره الكثيرون الأفضل على مر العصور، عن 92 عاماً.
وجاء الإعلان عن وفاة زاجالو من خلال منشور على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.
وكان زاجالو لاعباً موهوباً وقوياً، ولعب جناحاً أيسر، وشارك ضمن تشكيلة البرازيل التي تُوجت بكأس العالم للمرة الأولى في 1958، وحافظ على مكانه في التشكيلة، عندما كررت البرازيل الفوز، واحتفظت بلقبها بعد أربعة أعوام.
وفي عام 1970، درب منتخب بلاده الذي ضم عظماء التاريخ مثل بيليه وجرزينيو وريفيلينو وتوستاو، وهو الفريق الذي يعتبره الكثيرون أعظم منتخب وطني يمارس هذه اللعبة على الإطلاق، وقدم الفريق عرضاً مذهلاً في المكسيك بالفوز على إيطاليا في النهائي 4-1 ليتوج بكأس العالم للمرة الثالثة.
وكان مساعداً لمدرب البرازيل كارلوس ألبرتو باريرا في نسخة 1994، عندما فازت البرازيل بلقبها الرابع، وفي 2006 عندما خرجت من دور الثمانية.
وكان مدرباً للمنتخب في 1998، عندما خسرت البرازيل 3-صفر أمام فرنسا المضيفة في المباراة النهائية، بعد إصابة المهاجم النجم رونالدو بتشنجات قبل ساعات فقط من انطلاق المباراة.

البرازيل
كأس العالم
ماريو زاجالو
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