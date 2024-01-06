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رؤية وطموح

رؤية وطموح
7 يناير 2024 00:15

أولويات وطنية، وتطوير مستمر، ومرونة في العمل الحكومي، تستهدف رخاء المواطن وسعادته، وفق رؤية اختطتها القيادة الرشيدة، تمكنّا من خلالها عبر عقود من التميز والصدارة عالمياً في قطاعات عدة، مؤمنين بقدراتنا، ومستثمرين مواردنا أفضل استثمار، وموجهين طاقاتنا نحو بناء المستقبل الذي نريد ونطمح.
بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تأتي التعديلات الوزارية في حكومة الإمارات، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مع انطلاق العام الجديد، لمواصلة هذه الرؤية في التطوير والتقدم، والبناء على ما أنجز عبر عقود في مختلف المجالات، وتصدر مؤشرات التنافسية العالمية، ومواصلة ترسيخ مكانة الدولة وريادتها عالمياً في تحقيق أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية.
رؤية تضع الجميع أمام مسؤوليات كبيرة، وطموح يتطلب مضاعفة الجهد والإبداع والاستمرار بالعمل ضمن أفضل فريق لنصنع معاً أفضل دولة في العالم، فلا مجال لتوقف الإنجازات، ولا فرصة للتباطؤ في عمليات التخطيط والتنفيذ، منطلقين من دعم القيادة الرشيدة اللامحدود، ومن قدرة كفاءاتنا الوطنية على المرونة والأداء، مستمدين عزمنا من مبادئ الخمسين التي ترسم طريقاً لمستقبل أكثر ازدهاراً.

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