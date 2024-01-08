حلّ الصراع

حماية أرواح المدنيين، منع التهجير، وتوفير آليات دائمة لإيصال المساعدات، موقف إماراتي ثابت تجاه الأزمة في غزة وتداعياتها الأخيرة على أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب العمل بشراكة مع دول العالم وعبر مختلف اللقاءات والاجتماعات الدولية والأممية، للوصول إلى وقف لإطلاق النار يحول دون توسع الصراع بما يهدد الأمن الإقليمي، ويؤثر على السلم الدولي.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يجدد التأكيد على موقف الإمارات من هذه الأزمة خلال استقباله معالي أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، انطلاقاً من تحركات الدولة الدائمة للبحث في إيجاد أفق واضح للسلام الشامل والدائم في المنطقة، وتأكيداً على موقفها الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

تأكيدات إماراتية بضرورة بذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحلّ الصراع، والسعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإنفاذ حل الدولتين، قبل أن تتوسع دائرة العنف، وتعود بعواقبها الوخيمة على أمن واستقرار شعوب المنطقة، بالتزامن مع جهود إنسانية تبذلها الدولة لتلبية الحاجات الأساسية العاجلة لسكان القطاع، والتعاون مع الشركاء لتعزيز الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الأزمة الراهنة.