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شراكات تنموية

شراكات تنموية
10 يناير 2024 00:15

زيارتا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الهند وأذربيجان، تنطلقان من حرص إماراتي على تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، ودفعها إلى الأمام لمصلحة التنمية والازدهار والسلام، انطلاقاً من إيمان راسخ بأهمية بناء الشراكات ومد جسور التعاون تحقيقاً للمصلحة المشتركة للجميع، وبما يعود بالخير والنماء على شعوب العالم كافة. 
مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي أجراها مع إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، أكدت دعم الإمارات الدائم لكل ما من شأنه تحقيق السلام والتعاون والاستقرار، وحل النزاعات عبر الحوار والتفاهم في العالم، إضافة إلى إبراز أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات، وإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز فرص إحلال التنمية المستدامة. 
الزيارتان اللتان شهدتا توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات وقطاعات حيوية عديدة، تعززان أوجه التعاون الاقتصادي بين الإمارات ومختلف دول العالم، خاصة أن الدولة تشكل بوابة تجارية مهمة في المنطقة، وقاعدة للاستثمارات المشتركة التي تسهم في استحداث مشاريع كبرى، وتعمل على تسريع النشاط التجاري، وتحفّز القطاع الخاص ورواد الأعمال، إلى جانب دورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لجميع شعوب العالم.

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