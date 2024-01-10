سيميوني: أتلتيكو مدريد يريد «السوبر»



الرياض (د ب أ)



توقع الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد ظهور فريقه بمستوى جيد والمنافسة بقوة على لقب كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وتنتظر أتلتيكو مدريد مواجهة «ديربي» غاية في الصعوبة أمام ريال مدريد اليوم «الأربعاء» في ملعب الأول بارك بالرياض، في البطولة التي تقام خلال الفترة من العاشر إلى 14 يناير الجاري.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي: «ظروف بطولة الدوري مختلفة عن كأس السوبر، إذ نتوقع أن نقدم أداءً جيداً، لاسيما مع عودة اللاعبين المصابين الذين غابوا عن مواجهة مدريد في الدوري، مع علمنا جيداً بصعوبة المنافس».

من جهةٍ أخرى، أوضح الأرجنتيني رودريجو دي باول لاعب أتلتيكو مدريد، أن العامل الذهني في هذه المباريات يلعب دوراً كبيراً في تحقيق نتيجةٍ إيجابية، إضافةً إلى الثقة والتعاون فيما بين اللاعبين، موضحاً أنه يجب عليهم اللعب بصورةٍ جيدة، خاصةً أن المواجهة خارج الديار.