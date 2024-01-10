مشاركة بارزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في «قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة» بالهند، أكدت نهج الإمارات الدائم في تعزيز أواصر العلاقات بين الدول والشعوب، ومد جسور التعاون بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتهيئة الفرص أمام إقامة الشراكات الاقتصادية، وتحفيز أوجه الاستثمار في مجالات حيوية عديدة، إلى جانب إرساء الاستقرار والسلام إقليمياً ودولياً.

كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمام القمة التي شارك فيها قادة ومسؤولون وصناع قرار ورجال المال والأعمال من مختلف دول العالم، تبرز دور الإمارات المهم في المنطقة والعالم، وإسهامها الإيجابي في كل جهود تعزيز التنمية والرخاء والازدهار المستدام، وبناء الثقة وإرساء دعائم السلام، لمصلحة جميع الشعوب، ومن أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

كما تكتسب مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في القمة أهمية كبيرة، في ظل العلاقات المتميزة بين الإمارات والهند اللتين تعملان ضمن العديد من أُطر العمل الدولي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز قاعدة المصالح المشتركة، وفي مقدمتها مجموعة العشرين ومجموعة بريكس وغيرهما، في سبيل تعزيز الأمن والسلام، وتحقيق التنمية والازدهار.