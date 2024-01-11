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تطوير وتحديث

تطوير وتحديث
12 يناير 2024 00:01

الإمارات عنوانها التطوير والتحديث المستمر، والبناء على ما أنجز في مختلف المجالات، كجزء مهم من مسيرتها التنموية الشاملة والمستدامة، مرتكزة إلى رؤية تستهدف استثمار موارد الدولة بأفضل وجه، والعمل بروح الفريق الواحد وبتكامل وتنسيق في الجهود والمهام، إلى جانب توظيف الكفاءات الوطنية في تحقيق تطلعاتنا المستقبلية، من أجل تعزيز مكتسباتنا وتحقيق سعادة ورفاه شعب الدولة.
أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أدى الوزراء الجدد في حكومة الإمارات اليمين الدستورية، ضمن نهج القيادة الرشيدة في رفد منظومة العمل الحكومي بالطاقات والكفاءات التي تسهم بفاعلية في تطوير أداء جميع الجهات الحكومية. 
تجديد حكومي مستمر، يؤكد عمق رؤية القيادة الرشيدة والنهج الحكومي في استشراف التحديات ووضع الحلول الاستباقية لاحتواء أي تغييرات على الساحة الدولية، بالتوازي مع جهد متواصل لإقامة أفضل بنية تحتية وخدماتية وتشريعية، وإبرام شراكات اقتصادية تخدم التنمية وتعزز تنافسيتنا عالمياً، وتمضي بنا إلى الريادة، وتحقق طموحات شعب الاتحاد.

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