داير.. «حلم الطفولة»

برلين (أ ف ب)



حسم بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني في المواسم الـ11 الماضية، صفقة التعاقد مع المدافع الدولي الإنجليزي إريك داير من توتنهام، حتّى نهاية الموسم الحالي، فيما وصف الأخير انتقاله إلى بافاريا بـ «حلم بات حقيقة».

وقال داير في بيان «عندما تكون طفلاً، تريد اللعب لفريق مثل البايرن يوما ماً»، واصفاً فريقه الجديد بأنه «أحد أكبر الأندية في العالم ويملك تاريخاً مذهلاً».

وقّع داير عقداً قصير الأمد مع الإدارة البافارية يستمر إلى 30 يونيو المقبل، حيث يلعب مجدداً إلى جانب زميله السابق في توتنهام المهاجم هاري كين المنتقل إلى البايرن في أغسطس الماضي.

ووصل داير «29 عاماً و49 مباراة دولية» إلى ميونيخ لإجراء الفحص الطبي الروتيني قبل التوقيع مع النادي البافاري، وقال لشبكة «سكاي» الألمانية إن «البايرن نادٍ رائع».

وأفادت التقارير أن داير الذي يصل الصيف المقبل إلى نهاية عقده مع توتنهام، سيكلف بايرن 4 ملايين يورو.

ورغم أنه يشغل عادة مركز قلب الدفاع، بإمكان داير أن يلعب أيضاً في الوسط دفاعي أو ظهيراً أيمن.

ودافع داير عن ألوان توتنهام منذ 2014، وخاض معه أكثر من 360 مباراة في جميع المسابقات، لكنه قرر البحث عن مغامرة جديدة تجمعه مجدداً بزميله السابق في النادي اللندني مواطنه الهداف هاري كين القادم هذا الموسم إلى العملاق البافاري.

ويبحث توخل عن خيار جديد في خط دفاعه، لاسيما بعد خسارة جهود الكوري الجنوبي مين-جاي كيم الموجود حالياً في قطر للمشاركة مع بلاده في كأس آسيا.

وقال توخل إنه يرى داير متخصصاً في مركز قلب الدفاع، وانضمامه الى الفريق يعني أولاً وقبل كل شيء، أنه يحرر ليون جوريتسكا ليلعب في الوسط.

وغياب كيم للمشاركة مع منتخب بلاده يعني أن توخل يملك خيارين فقط في مركز قلب الدفاع هما الهولندي ماتيس دي ليخت والفرنسي دايو أوباميكانو.

وُلِد داير في إنجلترا لكنه ترعرع في البرتغال، حيث بدأ مسيرته الكروية مع سبورتينج قبل الانتقال عام 2014 إلى توتنهام الذي خاض معه أربع مباريات فقط هذا الموسم.

ويحتل البايرن المركز الثاني في الدوري الألماني بفارق أربع نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر لكنه يملك مباراة مؤجلة.