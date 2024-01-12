«موسم دبي الفني 2024».. فعاليات إبداعية نوعية

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، أعلنت «دبي للثقافة» عن انطلاق «موسم دبي الفني 2024» بدءاً من أمس الجمعة (الموافق 12 يناير الجاري) وحتى 7 مارس المقبل، ويقام تحت شعار «تجول في عالم الفن والإبداع»، ويضم تحت مظلته باقة متنوعة من المبادرات والفعاليات الترفيهية والمهرجانات الفنية، ويأتي ذلك في سياق التزامات الهيئة الرامية إلى تعزيز مساهمة الفنون في إثراء مشهد دبي الإبداعي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وأشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، إلى أهمية «موسم دبي الفني» ودوره في مد جسور التواصل بين المبدعين والجمهور. وقال: «يعبر موسم دبي الفني عن روح إمارة دبي وجوهرها وما تمتلكه من إمكانات ومقومات وقدرة عالية على استقطاب أصحاب المواهب من شتى أنحاء العالم، ومن خلاله تسعى «دبي للثقافة» إلى دعم قوة السياحة الثقافية واقتصاد دبي الإبداعي الذي تطمح الإمارة لأن تكون عاصمته العالمية بحلول 2026»، مشيراً إلى مساهمة موسم دبي الفني في فتح الآفاق أمام المبدعين والمثقفين والفنانين وتهيئة بيئة مستدامة تمكنهم من التعبير عن وجهات نظرهم ورؤاهم المختلفة في مختلف المجالات، وهو ما يتماشى مع جهود الهيئة الرامية إلى تنمية روح الابتكار لديهم وتحفيزهم على عرض أعمالهم أمام كافة شرائح المجتمع.

ويبدأ موسم دبي الفني بالتزامن مع النسخة الثالثة من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» التي انطلق مساء أمس (الجمعة) وحتى 21 يناير الجاري، وتقدم «دبي للثقافة» من خلالها برنامجاً ثرياً بالفعاليات النوعية الرامية إلى تعزيز استدامة صناعة السينما في المنطقة، ويعرض المهرجان الذي يرفع شعار «قصص ترويها الطبيعة» أكثر من 70 فيلماً تحمل بصمات عدد من صناع الأفلام الإماراتيين والخليجيين والعرب، ويتضمن أكثر من 30 ورشة عمل و10 ندوات وجلسات نقاشية متنوعة، بالإضافة إلى العديد من المعارض والأعمال الفنية المستلهمة من تاريخ السينما المحلية.

وفي الوقت نفسه، تستعد مدينة إكسبو دبي لإطلاق النسخة الأولى من «مهرجان دبي للأضواء» الذي تنظمه بشراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة» في «ساحة الوصل» خلال الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 4 فبراير 2024، وتعرض من خلاله مجموعة تجارب فريدة تجمع بين روائع الفنون والثقافة وتأثيرات الضوء العميقة.

وعبر برنامج ثري يتضمن أكثر من 200 عرض وفعالية فنية وثقافية، تطل النسخة الحادية عشرة من «مهرجان القوز للفنون» يومي 27 و28 يناير الجاري، وسيشهد المهرجان الذي يقام بدعم وشراكة استراتيجية من «دبي للثقافة» في «منطقة القوز الإبداعية» و«السركال أفنيو» تقديم تشكيلة من العروض الموسيقية والتجارب الثقافية الاستثنائية.

وتتواصل فعاليات «موسم دبي الفني» مع النسخة الـ16 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، التي ستنطلق في 31 يناير وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، ويجمع برنامج المهرجان نخبة من الكتّاب والمبدعين والمفكرين من حول العالم، وسيشهد تنظيم أكثر من 160 فعالية. في حين تحتفي الهيئة عبر «مهرجان سكة للفنون والتصميم» بالفنون البصرية والإبداعات الفنية المحلية والإقليمية، وخلال نسخة المهرجان الـ12 التي ستقام في حي الشندغة التاريخي خلال الفترة من 23 فبراير حتى 3 مارس 2024.

وسيكون الجمهور خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 10 مارس المقبل على موعد مع معرض «بيغ باد وولف» الذي يقام في مدينة دبي للاستوديوهات بشراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة»، ويعرض تشكيلة واسعة من الكتب والإصدارات بخصومات تصل إلى 75%.

وعلى مدار شهري فبراير ومارس المقبلين، تستضيف «منطقة القوز» و«السركال أفنيو» سلسلة فعاليات ثقافية وإبداعية، تشمل العديد من المعارض الفنية والتجارب المتنوعة، إلى جانب «جولات الفن» المصممة لتقديم طرق بديلة للتفاعل مع عالم الفنون والانخراط فيها، كما سيتابع الجمهور خلال الفترة من 4 وحتى 8 مارس 2024، إبداعات طلبة المدارس التي تتجلى على خشبة النسخة الرابعة من «مهرجان دبي للمسرح المدرسي» التي تنظمها «دبي للثقافة».

ويتضمن برنامج الموسم أيضاً النسخة الـ17 من معرض «آرت دبي» الذي تستضيفه مدينة جميرا خلال الفترة من 1 حتى 3 مارس 2024، وتشهد هذه الدورة مشاركة أكثر من 100 صالة عرض. في حين، تستعد «دبي أوبرا» على مدار العام المقبل لتقديم سلسلة من العروض الموسيقية والمسرحية التي تبرز إبداعات المواهب الإقليمية والدولية في مجالات الفنون الأدائية والموسيقى.