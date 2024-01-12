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شراكة متينة

شراكة متينة
13 يناير 2024 00:01

توافق إماراتي هندي على تعزيز التجارة الثنائية القوية، في ظل التقدم المحرز منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، بما يؤكد متانة تلك الشراكة، ويبرز العلاقات التاريخية الوثيقة، ويرسخ حرصهما على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات، ودعم السلام والتنمية لصالح ورفاهية الشعوب والأمم في سائر أنحاء العالم. 
بيان مشترك للبلدين يؤكد على النتائج المثمرة لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومباحثاته مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، بمواصلة العمل معاً ضمن رؤية تستهدف تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتعميم قيم السلام والاعتدال والتعايش والتسامح بين الشعوب ورفض الإرهاب، والإسهام في نشر التنمية والرخاء والازدهار المستدام، من أجل مستقبل أفضل للبشرية.
علاقات الإمارات والهند نموذج يجسده الهدف الذي وضعته الدولتان بإمكانية وصول التجارة البينية غير النفطية إلى 100 مليار دولار في عام 2030، حيث تقترب الدولتان من تحقيقه قبل الموعد المستهدف بفارق زمني كبير، بعد أن ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة 2022-2023، إلى 85 مليار دولار أميركي، مسجلاً نمواً قوياً منذ إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومرشحاً للمزيد من النمو خلال الأعوام المقبلة.

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