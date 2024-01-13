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121 ألف معاملة أنجزتها مراكز الشرطة الذكية في دبي خلال 2023

121 ألف معاملة أنجزتها مراكز الشرطة الذكية في دبي خلال 2023
13 يناير 2024 14:44

 شهدت مراكز الشرطة الذكية "SPS" على مستوى إمارة دبي ارتفاعاً في أعداد المعاملات خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 وبنسبة 13%، حيث سجلت 121 ألفاً و986 معاملة العام الماضي مقارنة بـ 107 آلاف و719 معاملة في 2022.

وأكد اللواء علي أحمد غانم مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمشاريع مراكز الشرطة الذكية بشرطة دبي، أن الموطنين والمقيمين والزوار استفادوا من 46 خدمة توفرها مراكز الشرطة الذكية في الجانب الجنائي والمروري والمجتمعي والتصاريح وغيرها عبر تقديم الخدمات من تلقاء أنفسهم وعلى مدار 24 ساعة.

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ولفت إلى أن هذه النتائج التي حققتها مراكز الشرطة الذكية تؤكد حرص شرطة دبي على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالتحول الرقمي، مشيدا بإقبال المواطنين والمقيمين والزوار على استخدام الخدمات الذكية بما يحقق الهدف الإستراتيجي لشرطة دبي في توفير الخدمات بطريقة سهلة وسلسلة للمجتمع.

ونوه إلى أن مراكز الشرطة الذكية تشكل أحد أوجه التقدم الذكي الذي يعكس جهود شرطة دبي في تنفيذ خطتها الهادفة للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات ذكية دون تدخل بشري.

المصدر: وام
شرطة دبي
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