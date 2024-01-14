«القاتل» يمنح ليفركوزن لقب «شتاء البوندسليجا»!

برلين (أ ف ب)



أنقذ الأرجنتيني إتشيكيال بالاسيوس، فريقه باير ليفركوزن الساعي للقب الأول في تاريخه، من فخ مضيفه أوجسبورج، وقاده إلى الفوز بهدف قاتل 1-0 في الوقت بدل الضائع، وبالتالي ضمان لقب بطل الشتاء المعنوي، في المرحلة السابعة عشرة الأخيرة، من دور ذهاب بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وانتظر ليفركوزن الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتسجيل هدف الفوز القاتل عبر بالاسيوس، محققاً فوزه الثالث توالياً، والرابع عشر هذا الموسم، من دون أي خسارة في الدوري.

ورفع ليفركوزن سجلّه النظيف من الهزائم إلى 26 في مختلف المسابقات «23 فوزاً و3 تعادلات»، حيث تصدر مجموعته في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بالعلامة الكاملة، وحقق ثلاثة انتصارات في مسابقة الكأس المحلية التي بلغ دورها ربع النهائي، حيث يلاقي شتوتغارت في السادس من فبراير المقبل.

وعزّز رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو موقعهم في الصدارة برصيد 45 نقطة، وأعادوا الفارق إلى أربع نقاط بينهم وبين المطارد المباشر بايرن ميونيخ حامل اللقب والفائز على هوفنهايم بثلاثية في افتتاح المرحلة.

ويملك النادي البافاري مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة عشرة أمام أونيون برلين يخوضها في 24 يناير الحالي.

وحقق ليفركوزن بغلّته 45 نقطة في 17 مباراة، ثالث أفضل دور ذهاب في تاريخ الدوري الألماني، فقط بايرن ميونيخ في نسخته مع الإسباني بيب جوارديولا بين عامي 2013 و2016 كان أفضل «47 نقطة في موسم 2013-2014 و46 نقطة في موسمي 2015-2016 و2014-2015».

وأعرب ألونسو عن سعادته الكبيرة عقب الفوز، وقال «لقد قفزت قليلاً من شدة فرحتي»، مضيفاً «كان لدى أولادنا الإيمان بالاستمرار حتى النهاية، لم يستسلموا أبداً ونجحوا في تحقيق مبتغاهم، والهدف لم يُسجَّل بالحظ، لقد كان مكافأة لعملنا الجيد في المباراة».

وأردف المدرب المتوّج بألقاب في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا عبر مسيرة متألقة لاعباً، قائلاً «لكنه فوز واحد فقط، نحن بحاجة إلى مواصلة الانتصارات»، في إشارة إلى الضغط الكبير الذي يواجهه من النادي البافاري.