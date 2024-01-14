شرطة أبوظبي توجه دعوة إلى السائقين

دعت شرطة أبوظبي، السائقين إلى ضرورة استخدام الإشارات عند تغيير اتجاه المركبة، مشيرة إلى القيمة المالية لهذا المخالفة المرورية.

وقالت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على حسابها الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) إنها «تدعو السائقين إلى استخدام الإشارات عند تغيير الاتجاه لأهميتها في الوقاية من الحوادث».

وأكدت أن تلك الإشارات تعتبر "«لغة الطريق»، التي توضح للسائقين الآخرين رغبة قائد المركبة في التوقف، أو تغيير اتجاه مسار مركبته، أو تنبيهه لوجود طارئ على الطريق".

وأوضحت شرطة أبوظبي أن «القيمة المالية لمخالفة عدم استخدام الإشارة الضوئية عند تغيير اتجاه المركبة، أو الدوران، تبلغ 400 درهم».

#فيديو |#شرطة_أبوظبي :#إضاءات_مرورية تدعو السائقين الى استخدام الإشارات عند تغيير الاتجاه لأهميتها في الوقاية من الحوادث، باعتبارها «لغة الطريق»، التي توضح للسائقين الآخرين رغبة قائد المركبة في التوقف، أو تغيير اتجاه مسار مركبته، أو تنبيهه لوجود طارئ على الطريق. pic.twitter.com/gl4DIvVDfx — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) January 14, 2024