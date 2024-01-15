استجابة إنسانية

تعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وتلبية الاحتياجات العاجلة للأهالي، وتأمين فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إليهم على نحو آمن ومستدام ودون عوائق، أولويات تعمل الإمارات عليها بالتعاون مع المجتمع الدولي لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في القطاع، إلى جانب تأكيدها ضرورة حماية أرواح المدنيين كافة بموجب القانون الدولي الإنساني، والذين يجب ألا يكونوا هدفاً للصراع الدائر.

الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» التي انطلقت نوفمبر الماضي، من خلال إرسال 140 طائرة مساعدات، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وإقامة مستشفى ميداني، إضافة إلى استقبال مئات الحالات للعلاج في الدولة، تجسيداً لنهج الدولة الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء، ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.

وتتزامن مع الجهود الإنسانية اتصالات إماراتية متواصلة مع مختلف الدول لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، والوصول إلى وقف لإطلاق النار يحول دون توسع الصراع بما يهدد الأمن الإقليمي، ويؤثر على السلم الدولي، مع التأكيد على أهمية إيجاد أفق واضح للسلام الشامل والدائم في المنطقة، انطلاقاً من موقف الدولة الراسخ والثابت في دعم قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.