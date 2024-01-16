اقتصادنا عالمي

نمو متواصل في الاقتصاد الوطني، وانتعاش في السوق المحلية، وارتفاع مستوى الأداء المالي، تترافق مع توقعات لكبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الحالي، امتداداً لما حققته من نتائج إيجابية خلال العام الماضي في قطاعاتها المصرفية والتجارية والصناعية والسياحية وممارسة الأعمال والطاقة وغيرها، ضمن استراتيجية لبناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام.

قفزات تنموية كبيرة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، برزت من خلال مؤشرات أعلنت على التوالي في منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس 2024»، منها صدارة الإمارات للعالم في 20 من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل، كما اختار المنتدى مبادرة حكومة الإمارات «جاهز» التي تركز على تأهيل وتمكين الموظفين الحكوميين بمهارات المستقبل ضمن أفضل المشاريع العالمية، إلى جانب الإعلان عن اختيار 3 علامات تجارية إماراتية ضمن الأغلى والأقوى عالمياً.

مشاركة الإمارات التي تأتي ثالثة كبرى المشاركات دولية في «دافوس»، والأكبر في تاريخ مشاركة الدولة بالمنتدى، تعكس حجم الثقة العالمية في الاقتصاد الوطني الذي يتميز بقوته ومرونته، وقدرته التنافسية الاستثنائية، وتهيئته أفضل بيئة لقطاع الأعمال للتميز والابتكار، كما ترسخ دور الإمارات الريادي في إيجاد الحلول الإنسانية المشتركة للتحديات عن طريق دعم الحوار الدولي وتوحيد الجهود، من أجل مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.