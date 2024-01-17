لوس أنجلوس تستضيف لقاء النجوم عام 2026



لوس أنجلوس (رويترز)



أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أن «إنتويت دوم»، الملعب الجديد لفريق لوس أنجلوس كليبرز والمقرر افتتاحه في أغسطس المقبل، يستضيف مباراة كل النجوم لعام 2026.

وستكون هذه هي المرة السابعة التي تستضيف فيها لوس أنجلوس مباراة كل النجوم التي تقام في منتصف الموسم، وهو رقم قياسي.

ومن المتوقع أن تحظى المباراة المقررة في فبراير المقبل بمتابعة الجماهير في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

وقال أدم سيلفر مفوض رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في مؤتمر صحفي بموقع الملعب الذي تبلغ تكلفته ملياري دولار إن «إنتويت دوم» يعد بتقديم تجربة حضور استثنائية ومبتكرة لمتابعة كرة السلة، وسيكون مكاناً استثنائياً لاستضافة مباراة كل نجوم بدوري المحترفين لعام 2026».

وشارك مع سيلفر في المؤتمر، رجال الأعمال الملياردير ستيف بالمر مالك لوس أنجلوس كليبرز، الذي يساعد في تمويل الملعب الواقع في إنجليوود بالقرب من استاد صوفي.

وقال بالمر «نبني ملعب إنتويت دوم من أجل جمع واستعراض مهارات أفضل لاعبي كرة السلة في العالم، ويشرفنا أن يكونوا جميعاً تحت سقف ملعبنا لخوض مباراة كل النجوم.

وإلى جانب إنجليوود ولوس أنجلوس، نشكر رابطة دوري كرة السلة الأميركي على جلب أبرز فعاليات دوري السلة الأميركي إلى إنتويت دوم في 2026».

ويتضمن لقاء كل النجوم مباراة «النجوم الصاعدة» يوم الجمعة ومنافسات الثلاثيات والرميات الساحقة يوم السبت، ثم إقامة مباراة كل النجوم يوم الأحد.

وتقام فعاليات لقاء كل النجوم هذا العام في الفترة ما بين 16 و18 فبراير في إنديانابوليس، بينما تقام نسخة عام 2025 في سان فرانسيسكو.