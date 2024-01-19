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جيرارد يمدّد عقده مع الاتفاق

جيرارد يمدّد عقده مع الاتفاق
19 يناير 2024 08:50

الرياض (أ ف ب)

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مدّد الاتفاق السعودي عقد مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد حتى عام 2027، وذلك بعد قليل من إعلان جوردان هندرسون زميله السابق في ليفربول الرحيل الى أياكس الهولندي.
وتولى جيرارد «43 عاماً» القيادة الفنية للنادي السعودي في يوليو في عقد لسنتين، حيث يحتل فريقه حالياً المركز الثامن في ترتيب الدوري، متأخراً بفارق 28 نقطة عن الهلال المتصدر.
ونشر الاتفاق عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا) فيديو يؤكد تجديد عقد مدربه، وارفقه بعبارة «المشروع مستمر مع جيرارد حتى 2027».
من ناحيته، قال قائد منتخب إنجلترا السابق جيرارد في بيان «إنه أمر ممتع جداً لي ولعائلتي، ونشعر بأنه اعتراف بالمجهود الكبير والالتزام».
وتابع «عرفنا في البداية أنها وظيفة كبيرة ومليئة بالتحدي، لكنّ الكثير تم إنجازه».
وأضاف «أتفهم الموقف، هو عمل قائم على النتائج، لا أخذ شيئاً على سبيل المضمون، أتفهم أين نحن في الدوري، ولكن واثق بأننا سنتطور».
وغادر هندرسون «33 عاماً» صفوف الاتفاق، بعد ستة أشهر فقط على انضمامه، لينضم رسمياً إلى أياكس الهولندي.
وكان هندرسون، وهو قائد سابق لليفربول أيضاً، يتقاضى 887 ألف دولار أسبوعياً.

 

السعودية
الاتفاق السعودي
ستيفن جيرارد
جوردان هندرسون
أياكس
ليفربول
الهلال السعودي
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