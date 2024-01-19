«قطار» سينر لا يتوقف في «أستراليا المفتوحة»



ملبورن (أ ف ب)



بلغ الإيطالي يانيك سينر، المصنف رابعاً عالمياً، الدور ثمن النهائي من بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، من دون خسارة أي مجموعة، وذلك بفوزه على الأرجنتيني سيباستيان بايس 6-0 و6-1 و6-3 في الدور الثالث.

ويواجه سينر «22 عاماً» الروسي كارن خاتشانوف «15» في الدور التالي من أجل حجز مقعد في ربع النهائي.

قال سينر الذي على غرار الدور السابق أمضى أقل من ساعتين في الملعب «ألعب بشكل جيد، وأشعر أنني بحالة جيدة هنا».

وسينر هو اللاعب الوحيد الذي نجح في التغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف أول عالمياً، بعد بطولة ويمبلدون وحتى نهاية العام الماضي، حقق ذلك في مناسبتين، في دور المجموعات من بطولة «إيه تي بي» الختامية، قبل أن يخسر في النهائي أمام ديوكو نفسه، وفي كأس ديفيس.

وتابع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وصيف البطولة العام الماضي والسابع عالمياً، مشواره بنجاح، بفوزه على الفرنسي لوكا فان آشي «79» 6-3 و6-0 و6-4.

ويلعب تسيتسيباس في الدور التالي مع الأميركي تايلور فريتز الثاني عشر، والذي قلب تأخره بمجموعة أمام المجري فابيان ماروجان «67»، إلى فوز 3-6 و6-4 و6-2 و6-2.

ولدى السيدات، سحقت البيلاروسية أرينا سابالينكا، حاملة اللقب والمصنفة ثانية عالمياً، الأوكرانية ليسيا تسورينكو «33» 6-0 و6-0 في 52 دقيقة.

وتقدّم سابالينكا أداءً مذهلاً في ملبورن، حيث خاضت ثلاث مباريات، من دون أن تخسر سوى ستة أشواط في المجموع، وأمضت أقل من 3 ساعات في الملعب، فازت في الدور الأول على الألمانية إيلا سيدل 6-0 و6-1 في 53 دقيقة، وفي الثاني على التشيكية بريندا فروهيرفيتوفا 6-3 و6-2 في 67 دقيقة.

قالت سابالينكا البالغة 25 عاماً «أنا سعيدة جداً من المستوى الذي ألعب فيه التنس، آمل في المتابعة على هذا المنوال أو حتى أفضل».

وضربت البيلاروسية في ثمن النهائي موعداً مع الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة 21 عالمياً سابقاً التي تقهقرت في الترتيب حتى المركز ال 400، بعد عودتها من فترة صعبة عانت خلالها من مشاكل ذهنية، وفازت أنيسيموفا على الإسبانية باولا بادوسا 7-5 و6-4.

قالت ابنة الـ 22 عاماً، والتي بلغت نصف نهائي رولان جاروس، وفازت بأول لقب لها في دورات اللاعبات المحترفات، وهي في السابعة عشرة من عمرها «إنه أمر لا يصدق بعد توقفي عن اللعب، لكني أشعر أنني بحالة جيدة».

وتأهلت الأميركية كوكو جوف، حاملة لقب بطولة الولايات المتحدة، بسهولة إلى ثمن النهائي بفوزها على مواطنتها أليسيا باركس 6-0 و6-2.

ولم تخسر المصنفة رابعة عالمياً أي مجموعة حتى الآن في أولى بطولات جراند سلام وتبدو في طريقها لتحقيق نتائج جيدة في ملبورن، حيث لم تتجاوز الدور الرابع على الإطلاق.

وستواجه جوف «19 عاماً» إما البولندية ماجدالينا فريتش، أو الروسية أناستاسيا زاخاروفا المتأهلة من التصفيات.

وأبقت المراهقة الروسية ميرا أندرييا «16 عاماً» حلمها بالفوز باللقب قائمة، بعدما قاومت بشدة للفوز على الفرنسية ديان باري 6-1 و1-6 و7-6.

وكانت أندريا حققت مفاجأة من العيار الثقيل، بتغلبها على التونسية أنس جابر المصنفة سادسة عالمياً في أقل من ساعة في الدور الثاني.