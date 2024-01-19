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روسيا تطلب تفسيراً من فرنسا بشأن الأزمة في أوكرانيا

جندي أوكراني في موقع قتالي
19 يناير 2024 17:50

أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن السفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي وصل إلى وزارة الخارجية الروسية.
كانت الوزارة أعلنت، أمس الخميس، أنها ستستدعي السفير الفرنسي بسبب مزاعم عن وجود "مرتزقة" فرنسيين في أوكرانيا، وهو ما تنفيه باريس.
بدوره، قال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) إن المجلس يعتزم سؤال الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) رسميا عما إذا كانت تعلم بوجود "مرتزقة" فرنسيين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.
وأدلت وزارة الخارجية ورئيس البرلمان بهذه التصريحات بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء أن قواتها قتلت أكثر من 60 من "المرتزقة الأجانب"، معظمهم فرنسيون، في ضربة على مبنى في خاركيف. 
ورفضت فرنسا هذه التصريحات، قائلة إنها تساعد أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، لكن ليس لديها مرتزقة هناك.
وكتب فولودين، على تطبيق تلغرام، أن "أنشطة المرتزقة محظورة في فرنسا بموجب القانون".
وأضاف "من المهم بالنسبة لنا أن نعرف ما إذا كان (النواب الفرنسيون) على علم بأن شخصا ما ينتهك القانون، يرسل مقاتلين لأوكرانيا".

 

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
روسيا
مرتزقة
فرنسا
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