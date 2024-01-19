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انطلاقة قوية لبطولة الإمارات للكيك بوكسينج

انطلاقة قوية لبطولة الإمارات للكيك بوكسينج
19 يناير 2024 18:43

 
أبوظبي (الاتحاد)

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انطلقت بطولة الإمارات للكيك بوكسينج، بمشاركة 412 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 نادياً، بتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وتختتم غداً في فيستفال دبي أرينا.
حضر منافسات اليوم الأول، طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد، وعلي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، بجانب وفد الاتحاد الدولي .
وشهد انطلاق البطولة تنافساً محتدماً في مسابقات النوعين من برنامج البطولة المعتمد على صعيد «كي 1 وبوينت فايت»، بمشاركة 40 نادياً، خصوصاً أن البوينت فايت تقام للمرة الأولى على مستوى الدولة، كما شهدت البطولة حضوراً جماهيرياً متميزاً من عوائل اللاعبين واللاعبات المشاركين، وسط تفاعل رائع من جميع الأندية داخل الدولة واللاعبين الناشئين والشباب من 10 إلى 19 عاماً.
وتقام البطولة ضمن أجندة فعاليات اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج ومسابقاته الهادفة لدعم وتطوير قاعدة اللعبة، وتسخير لها جميع الإمكانيات، لتعزيز حضورها في المحافل القارية والدولية.
في المقابل تنطلق منافسات اليوم الثاني، في الساعة العاشرة صباح السبت، فيما تنطلق مواجهات اليوم الختامي يوم الأحد بنزلات الدور النهائي في الساعة 12 ظهراً، وتختتم المنافسات في الساعة التاسعة مساءً.

الإمارات
دبي
الكيك بوكسنيج
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