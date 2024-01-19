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بريطانيا تحذّر من تفشي مرض في وسط إنجلترا بمعدل خطير

طفل مصاب بمرض الحصبة
19 يناير 2024 19:42

حذّرت هيئة الصحة العامة في بريطانيا، اليوم الجمعة، من أن تفشي مرض الحصبة في وسط إنجلترا قد ينتشر إلى مدن وبلدات أخرى ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لزيادة الإقبال على تلقي اللقاح.
وأعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة حالة الطوارئ الوطنية مما يشير إلى تزايد المخاطر على الصحة العامة.
وأكدت أن هناك 216 حالة مؤكدة و103 حالات محتملة في "وست ميدلاندز" منذ الأول من أكتوبر من العام الماضي، وأغلبها لأطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات.
وقالت جيني هاريس، الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي "مع انخفاض معدل تلقي اللقاح في بعض المجتمعات، تزداد خطورة تفشي الفيروس في مدن وبلدات أخرى".
وأفاد تقرير، صادر عن منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في نوفمبر الماضي، بتسجيل زيادة سنوية "صادمة" في حالات الحصبة والوفيات الناجمة عنها على مستوى العالم في عام 2022.
ويعد فيروس الحصبة أحد أكثر الفيروسات قدرة على نقل العدوى في العالم ولكن يمكن الوقاية منه عن طريق أخذ جرعتين من اللقاح. وتأثرت جهود التطعيم الروتينية بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-19 على مستوى عالمي.

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المصدر: وكالات
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